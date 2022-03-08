Власти Запорожской области: в оккупированном Бердянске распространяют листовки с упоминанием референдума и объединения России и Украины

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Власти Запорожской области Украины опубликовали со ссылкой на СБУ фотографии листовок, которые, как утверждается, распространяют в Бердянске российские власти. Оперативно найти независимое подтверждение подлинности этих материалов «Медузе» не удалось.

В тексте, который во многом повторяет официальную российскую риторику, есть упоминание возможного объединения России и Украины. Официально власти РФ утверждают, что не намерены оккупировать или присоединять Украину.

«Наша общая задача — это восстановление нормальной работы государственных органов власти, промышленности и бизнеса, проведение референдума и создание условий для объединения Российской Федерации и Украины », — говорится в материалах.

В остальном текст представляет собой изложение российской позиции о необходимости «денацифицировать» Украину (в том числе перечисление якобы совершаемых украинскими националистами и военнослужащими преступлений в районе Бердянска), а также призыв к сотрудничеству с российскими властями.

В частности, там идет речь о « недопонимании со стороны руководства города и населения в отношении присутствия российских властей » и говорится о необходимости создать в городе совместно с из-за обострения криминогенной обстановки.

Текст обращения к жителям Бердянска не подписан, но содержит утверждение от первого лица: «Игнорирование руководством города и района присутствия российских властей на территории Бердянского района считаю преступным. Действия устранившися от взаимодействия представителей райгорадминистрации объявляются не законными до проведения переговоров».

В условиях войны оперативно проверить информацию, которую распространяют официальные представители той или иной стороны конфликта, не представляется возможным.

Как сообщают украинские журналисты, Россия отключает местные СМИ в по крайней мере некоторых оккупированных населенных пунктах Украины. В Бердянске 8 марта была захвачена радиостанция. При этом, по сообщениям украинских СМИ, в занятых Россией городах проходят акции против оккупации.

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