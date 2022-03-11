В Facebook и Instagram сняли запрет на призывы к насилию в отношении российских военных. Посольство РФ в США потребовало пресечь «экстремистскую деятельность» Meta

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Meta Platforms позволит пользователям Facebook и Instagram в публиковать угрозы и призывы к насилию в отношении российских военных. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на внутренние письма компании, направленные модераторам контента.

Информацию об изменении правил на фоне российского вторжения в Украину подтвердил представитель Meta Энди Стоун.

«В результате российского вторжения в Украину мы делаем поправку на формы политического выражения, которые в нормальных обстоятельствах нарушали бы наши правила, в том числе такие призывы к жестокости, как „смерть русским оккупантам“. Мы по-прежнему не допускаем призывы к насилию против российских мирных граждан», — говорится в его заявлении.

Кроме того, Meta не будет удалять пожелания смерти президентам России и Беларуси Владимиру Путину и Александру Лукашенко.

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Посольство России в США возмутилось изменениями в политике модерации контента Facebook и Instagram.

«Вызывает возмущение агрессивная и преступная политика Meta, ведущая к разжиганию ненависти и вражды к россиянам. Действия компании — еще одно свидетельство объявленной нашей стране информационной войны без правил. Медиакорпорации стали солдатами пропагандистcкой машины западных правящих кругов», — говорится в фейсбуке дипмиссии.

Дипломаты потребовали от американских властей «пресечь экстремистскую деятельность Meta» и привлечь виновных к ответственности. «Пользователи Facebook и Instagram не наделяли руководителей этих интернет-платформ правом определять критерии истины и стравливать одни народы с другими», — заявили в посольстве.

Обновление. Cпикер Госдумы Вячеслав Володин призвал принять по отношению к Meta меры прокурорского реагирования за разжигание ненависти в отношении граждан РФ. Роскомнадзор уже направил требование подтвердить или опровергнуть информацию о разрешении призывов к насилию против Вооруженных сил России, сообщил депутат Александр Хинштейн.

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