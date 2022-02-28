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Сайты агентства ТАСС, «Известий», Forbes.ru, «Фонтанки» и других известных российских СМИ были взломаны около 14:00 мск 28 февраля. При попытке их открыть показывается сообщение против войны в Украине.

Обращение с призывом «прекратить это безумие» и «не отправлять своих сыновей и мужей на верную смерть» подписано одновременно как Anonymous (сообщество хакеров, которое объявило «кибервойну» российскому правительству после вторжения в Украину) и «Неравнодушные журналисты России».

ТАСС после случившегося опубликовал сообщение о взломе и о том, что «редакция ТАСС не имеет отношения» к опубликованному заявлению.

Обновление. Издание Znak.com заявило, что взлом произошел путем кибератаки на сервис статистики, которым, судя по всему, пользовались пострадавшие сайты.

Вот предварительный список сайтов, затронутых взломом. На некоторых из них на момент написания новости заглушки не было; некоторые просто не открывались. ТАСС

«Фонтанка»

«Коммерсант»

«Известия»

Forbes.ru

«Мел»

«Такие дела»

Znak.com

E1.ru

Buro 24/7

«Космополитан»

«Игромания»



Сайт ТАСС в 14:13

Сайт Известий в 14:21

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