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Хакерская группировка Anonymous объявила России «кибервойну» и заявила об атаке на сайт RT

Источник: Anonymous

Сообщество хакеров Anonymous заявило, что объявляет «кибервойну» российскому правительству. Это сообщение, которое сопровождает хэштег про Украину, появилось в твиттере группировки.

Также представители Anonymous взяли на себя ответственность за атаку на сайт телеканала RT. На момент написания этой новости российская версия сайта RT и ряд зарубежных версий были недоступны. Сам RT ранее сообщил, что на сайты телеканала ведутся DDoS-атаки.

Кроме того, вечером 24 февраля наблюдались трудности с доступом к сайтам Кремля, правительства, парламента РФ.

Национальный координационный центр по компьютерным инцидентам, созданный ФСБ, объявил критический уровень угрозы кибератак на российские информационные ресурсы.

В ночь на 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале «военной операции» с целью «демилитаризации» и «денацификации» Украины. Украинские города подверглись ракетным обстрелам. В Минобороны РФ заявили, что выводят из строя украинскую военную инфраструктуру, не угрожая мирному населению. Но власти Украины заявили о жертвах в том числе среди гражданских лиц. Среди военнослужащих, по словам президента Украины Владимира Зеленского, за день погибли 137 человек.

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