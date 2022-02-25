Зеленский: в первый день российского вторжения погибли 137 украинских военнослужащих

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В первый день российского вторжения в Украину погибли 137 украинских военнослужащих, в том числе 10 офицеров. Еще 316 получили ранения. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский.

Он отверг слухи о том, что он якобы покинул Киев, и подчеркнул, что его жена и дети тоже остаются в Украине. При этом Зеленский заявил, что не может раскрыть их местоположение. «По нашей информации, враг обозначил меня как цель номер один, мою семью — как цель номер два. Они хотят уничтожить Украину политически, уничтожив главу страны», — пояснил он.

Президент Украины также заявил, что, по имеющейся у него информации, в Киев вошли российские диверсионные группы. В связи с этим Зеленский призвал жителей города быть бдительными и соблюдать комендантский час.

Кроме того, Зеленский прокомментировал заявление Кремля про готовность вести переговоры о нейтральном статусе Украины. Он заявил, что страны НАТО «бояться» приглашать Украину в альянс и добавил, что готов обсуждать нейтральный статус Украины, если стране предоставят конкретные гарантии безопасности.

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Война Российское вторжение в Украину. Второй день. Онлайн «Медузы»

Что происходит в Украине

Война Российское вторжение в Украину. Второй день. Онлайн «Медузы»

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