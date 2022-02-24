Офис президента Украины: в результате российских ударов погибли более 40 военнослужащих

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В результате ракетных ударов России по военным объектам и объектам критической инфраструктуры погибли более 40 военнослужащих Вооруженных сил Украины. Об этом во время брифинга заявил советник главы Офиса президента Алексей Арестович, сообщает «Украинская правда».

Украинские власти также располагают данными о 10 погибших среди мирных жителей. Ранее советник министра внутренних дел Украины Антон Геращенко сообщал о погибших в Одесской и Сумской областях, а также в Мариуполе.

По словам Арестовича, наиболее тяжелые бои продолжаются в Донбассе. Другими опасными направлениями он назвал крымское, черниговское и харьковское. По этим направлениями российские войска, заявил советник, не продвинулись по территории Украины глубже 10 километров.

Ранее Минобороны России отчиталось об уничтожении украинских авиабаз и «подавлении» средства противовоздушной обороны ВСУ. Ведомство отрицало удары по украинским городам, а также заявило, что Служба безопасности Украины готовит «информационные провокации», чтобы обвинить Россию «в якобы не избирательности и непропорциональности ударов».

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