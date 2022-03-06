Netflix прекращает работу в России
Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента.
Нам нужна ваша помощь. Пожалуйста, поддержите «Медузу».
Стриминговый сервис Netflix приостанавливает работу в России после вторжения в Украину. Об этом официальный представитель Netflix сообщил изданию Variety.
«Учитывая происходящее, мы решили остановить работу в России», — сказал собеседник Variety.
Ранее Netflix отказался транслировать центральные российские телеканалы и остановил работу над своими оригинальным российскими сериалами.
После начала войны в России была прекращена или ограничена работа крупнейших западных платформ и сервисов, среди которых Apple Pay и Google Pay, Spotify, TikTok, Facebook и Twitter.