Netflix прекращает работу в России

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Стриминговый сервис Netflix приостанавливает работу в России после вторжения в Украину. Об этом официальный представитель Netflix сообщил изданию Variety.

«Учитывая происходящее, мы решили остановить работу в России», — сказал собеседник Variety.

Ранее Netflix отказался транслировать центральные российские телеканалы и остановил работу над своими оригинальным российскими сериалами.

После начала войны в России была прекращена или ограничена работа крупнейших западных платформ и сервисов, среди которых Apple Pay и Google Pay, Spotify, TikTok, Facebook и Twitter.

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