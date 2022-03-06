Пользователи из России больше не смогут оформить премиум-подписку на Spotify

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Стриминговый сервис Spotify приостановил продажу премиум-подписки в России. Об этом сообщается на сайте Spotify.

Ограничение введено «в связи с новыми внешними ограничениями, связанными с нашими основными платежными провайдерами», заявил Spotify.

Пользователи из России, у которых сервис больше не сможет списывать оплату за премиум-подписку, будут переведены на бесплатный тарифный план, где есть реклама, недоступна возможность скачивать треки и некоторые функции.

Несколько дней назад стало известно, что Spotify закроет российский офис из-за вторжения в Украину.

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