Роскомнадзор сообщил о блокировке Facebook в России

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Роскомнадзор официально объявил о блокировке социальной сети Facebook в России. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Причина ограничения доступа — «дискриминация российских СМИ». По данным регулятора, с октября 2020 года было зафиксировано 26 таких случаев, в последние дни соцсеть ограничила доступ к аккаунтам телеканала «Звезда», РИА Новости, Sputnik, Russia Today, «Ленты.ру» и «Газеты.ру».

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О проблемах с доступом к Facebook стало известно в ночь на 4 марта. Тогда же сообщалось об ограничении доступа к еще одной соцсети Twitter, сервисам App Store, Google Play, а также сайтам изданий Deutsche Welle, «Би-би-си», « », « » и «Медуза». Роскомнадзор объяснил блокировку изданий «лживой информацией о сущности военной операции» в Украине.

После начала «специальной военной операции» в Украине Роскомнадзор запретил СМИ называть это войной, нападением или вторжением, а также ссылаться на другие источники, кроме официальных российских. Из-за материалов о военных действиях в России заблокировали более 10 СМИ, часть из них приостановила работу.

4 марта Госдума и Совет Федерации одобрили закон, который предусматривает до 15 лет лишения свободы за «фейки» о действиях российских военных. Из-за закона «Новая газета» и екатеринбургское издание Itʼs My City решили удалить материалы, связанные с войной в Украине, The Bell — отказаться от освещения войны.

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