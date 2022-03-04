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Роскомнадзор объяснил блокировку «Медузы» и других СМИ «лживой информацией о сущности военной операции» в Украине

Источник: Интерфакс

Роскомнадзор сообщил, что заблокировал «Медузу», «Би-би-си», «Радио Свобода», Deutsche Welle и «Голос Америки» за распространение «лживой информации относительно сущности специальной военной операции на территории Украины».

В частности, с точки зрения российских властей, эти СМИ публикуют «лживую информацию» о «способах ведения боевых действий (атаки на мирное население, удары по объектам гражданской инфраструктуры), количественных потерях вооруженных сил РФ и жертвах среди мирного населения».

Власти РФ утверждают, что наносят удары лишь по военной инфраструктуре Украины и высокоточным оружием. Тем не менее, в соцсетях есть множество свидетельств обстрелов жилых кварталов украинских городов. Власти украинских регионов и спасатели сообщают о десятках погибших в результате этих обстрелов.

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