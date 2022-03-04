Facebook, Twitter, Deutsche Welle, «Би-би-си», «Радио Свобода», App Store и Google Play недоступны у части пользователей из России

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Сайты изданий Deutsche Welle и «Би-би-си», а также соцсети Facebook и Twitter перестали открываться у части российских пользователей. Об этом свидетельствуют данные GlobalCheck.

Также сообщается о блокировке в России магазинов приложений App Store и Google Play.

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Кроме того, о проблемах с доступом к сайту сообщили читатели издания в нескольких регионах России. Часть читателей «Медузы» также рассказали, что у них не открывается наш сайт.

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