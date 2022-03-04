Сайт «Медузы» перестал открываться у части пользователей в России
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Сайт «Медузы» перестал открываться у части пользователей в России. На это обратили внимание читатели издания.
В реестре запрещенных сайтов Роскомнадзора на момент публикации этой заметки «Медузы» нет. Мы пока не получили подтверждения информации о блокировке.
Практически одновременно с этим пользователи Facebook пожаловались на сбой в работе соцсети, свидетельствуют данные Downdetector и Globalcheck. По информации последнего, сайт «Медузы» перестал открываться у большинства российских операторов.
Также сообщается об ограничении доступа к сайту BBC, Deutsche Welle. У пользователей Радио Свобода в нескольких регионах России рассказали о проблемах с доступом к сайту издания. Кроме того, Globalcheck заявляет о блокировке в России App Store и Google Play.
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