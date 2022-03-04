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Сайт «Медузы» перестал открываться у части пользователей в России. На это обратили внимание читатели издания.

В реестре запрещенных сайтов Роскомнадзора на момент публикации этой заметки «Медузы» нет. Мы пока не получили подтверждения информации о блокировке.

Практически одновременно с этим пользователи Facebook пожаловались на сбой в работе соцсети, свидетельствуют данные Downdetector и Globalcheck. По информации последнего, сайт «Медузы» перестал открываться у большинства российских операторов.

Инструкция, как читать заблокированные ресурсы

Как читать ресурсы, заблокированные российскими властями Простая инструкция «Медузы»

Инструкция, как читать заблокированные ресурсы

Как читать ресурсы, заблокированные российскими властями Простая инструкция «Медузы»

Также сообщается об ограничении доступа к сайту BBC, Deutsche Welle. У пользователей в нескольких регионах России рассказали о проблемах с доступом к сайту издания. Кроме того, Globalcheck заявляет о блокировке в России App Store и Google Play.

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