Госдума приняла законопроект о наказании за «фейки» о действиях российских военных

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Госдума приняла законопроект о наказании за распространение заведомо ложной информации о действиях российских военных.

Законопроект вводит в УК новую статью 207.3. Максимальное наказание по ней — 15 лет лишения свободы.

Тот же законопроект вводит наказание за «дискредитацию» и «призывы к воспрепятствованию» использования российских вооруженных сил «в целях защиты интересов РФ и ее граждан, поддержания международного мира и безопасности». Максимальное наказание — пять лет лишения свободы.

Закон также вводит наказание за призывы к санкциям против России.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что закон будет рассмотрен Советом Федерации 4 марта и сразу отправлен на подпись президенту РФ.

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