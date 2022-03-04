«Новая газета» удалит материалы про войну из-за закона про «фейки» о действиях российской армии

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«Новая газета» удалит ряд материалов, связанных с войной в Украине, из-за принятия парламентом закона про «фейки» о действиях российских военнослужащих. Об этом сообщается на сайте издания.

закон о наказании за «фейки» о действиях российских Вооруженных Сил. Это, безусловно, отразится на полноте редакционной повестки, и многие материалы мы вынуждены удалить. Однако мы приняли решение продолжать работу.

«Медуза» заблокирована в России. Мы были к этому готовы — и продолжаем работать. Несмотря ни на что Нам нужна ваша помощь как никогда. Прямо сейчас. Дальше всем нам будет еще труднее. Мы независимое издание и работаем только в интересах читателей.

В телеграм-канале «Новой газеты» говорится, что «военная цензура в России перешла в новую фазу: от угрозы блокировки и закрытия изданий… к угрозе уголовного преследования как журналистов, так и граждан, которые распространяют информацию о боевых действиях, отличную от пресс-релизов Минобороны».

Нет сомнений, что эта угроза будет реализована. Мы не имеем права рисковать свободой наших товарищей. Но мы не можем игнорировать и позицию вас, наших читателей, которые однозначно высказались за продолжение работы в условиях военной цензуры.

Поэтому мы удаляем материалы на эту тему с нашего сайта и из социальных сетей.

Мы продолжаем рассказывать о последствиях, с которыми столкнулась Россия: развивающийся экономический кризис, стремительное падение уровня жизни, проблемы с доступом к иностранным лекарствам и технологиям, преследования инакомыслящих, в том числе за антивоенные высказывания.

Какие именно материалы будут удалены, «Новая газета» не пояснила.

Накануне издание сообщило, что получило от Роскомнадзора шесть уведомлений с требованием удалить материалы, связанные с войной в Украине. «Новая газета» обсудила эти требования на редакционном совете и провела голосование среди своих читателей, которые отправляют пожертвования на работу издания.

На голосование был вынесен вопрос, стоит ли «Новой газете» продолжать работать, выполняя требования властей, или стоит приостановить работу до окончания войны. В голосовании приняли участие более шести тысяч человек. 94% высказались за продолжение работы, говорится на сайте «Новой газеты».

24 февраля президент России Владимир Путин заявил о начале «специальной военной операции» в Украине. Роскомнадзор запретил СМИ называть это войной, нападением или вторжением, а также ссылаться на другие источники, кроме официальных российских.

Из-за освещения войны в России уже были заблокированы более 10 СМИ, включая «Медузу».

4 марта Госдума и Совет Федерации одобрили закон, который предусматривает до 15 лет лишения свободы за «фейки» о действиях российской армии.

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