TikTok запретил российским пользователям загружать видео и вести стримы из-за закона о «фейках» про армию

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Сервис коротких видео TikTok решил временно запретить пользователям в России загружать новый контент и вести прямые трансляции из-за нового закона о «фейках» про российскую армию. Об этом сообщила пресс-служба TikTok.

Безопасность наших сотрудников и пользователей остается нашим главным приоритетом, и свете нового российского закона о «фейковых новостях» у нас нет другого выбора, кроме как приостановить [возможность вести] прямые трансляции и [загружать] новый контент для нашего видеосервиса, пока мы оцениваем последствия этого закона.

Из сообщения можно сделать вывод, что ограничение затронет именно пользователей TikTok в России. Для них в приложении TikTok останется доступна только функция переписки. Когда будут разблокированы остальные функции, соцсеть не уточняет.

4 марта в России в ускоренном порядке приняли закон, который предусматривает до 15 лет лишения свободы за распространение «заведомо ложной информации о деятельности вооруженных сил РФ» и за «дискредитацию использования российских войск».

Из-за этого закона в России прекратил работу ряд СМИ, включая заблокированный Роскомнадзором телеканал и издание Znak.com. Другие СМИ вынуждены были вывезти своих журналистов из России или отказать от освещения войны в Украине.

Несколько дней назад Роскомнадзор заблокировал в России Facebook и Twitter.

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