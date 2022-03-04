Путин подписал закон о наказании за «фейки» о действиях российских военных

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Президент России Владимир Путин подписал закон, который предусматривает уголовную ответственность за «фейки» о действиях российских военнослужащих. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу Кремля.

Закон дополняет Уголовный кодекс статьей 207.3, вводящей наказание за распространение «заведомо ложной информации о деятельности вооруженных сил РФ» и за «дискредитацию использования российских войск».

Санкция статьи — от штрафа не более полутора миллиона рублей до лишения свободы на срок до 15 лет.

О внесении в парламент поправок, которые предусматривают срок за «фейки» о российской армии, стало известно 2 марта. Госдума и Совет Федерации одобрили поправки 4 марта.

Из-за поправок про «фейки» ряд российских СМИ заявили об остановке работы или решении удалить материалы о войне в Украине и отказаться от освещения боевых действий. Издания заявили о цензуре и сослались на угрозу уголовного преследования журналистов.

Кроме того, из-за освещения войны в России Роскомнадзор заблокировал более 10 СМИ, включая «Медузу».

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