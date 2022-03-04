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Обстрел Запорожской АЭС, 4 марта 2022 года Запорожской АЭС / Youtube

В ночь на 4 марта на Запорожской АЭС произошел пожар — загорелся учебно-тренировочный центр. Согласно заявлениям украинской стороны, причиной стал обстрел АЭС российскими военными, которые в результате боев взяли станцию под контроль. Пожар был потушен к утру украинскими спасателями, которые, как утверждается, тоже подвергались обстрелам. Ночью президент Украины Владимир Зеленский призвал Европу «проснуться»: «Горит самая большая атомная станция Европы, прямо сейчас <…> Российские пропагандисты угрожали засыпать мир ядерным пеплом. Теперь это не угроза — это реальность», — сказал он.

Минобороны РФ выдвинуло альтернативную версию событий, согласно которой российские военные контролировали станцию еще с 28 февраля, а в ночь на 4 марта украинские «диверсанты» открыли огонь по российскому патрулю с территории учебно-тренировочного центра, а затем подожгли его. Провокация якобы была устроена с целью «обвинить Россию в создании очага радиоактивного заражения».

По сообщению украинского Госатомрегулирования, изменения радиационного состояния не зафиксировано.

Гуманитарные коридоры, о которых была достигнута договоренность накануне, не открыты. Мэр Мариуполя заявил, что город «пять дней находится под беспощадным расстрелом жилой инфраструктуры» — без тепла, воды и электричества. Мэр Херсона сообщил, что российские власти не пропустили фуры с гуманитарной помощью, чтобы вместо этого «привезти свое „спасение“». По сообщениям украинских СМИ, в городе отключены украинские телеканалы и включено российское телевидение.

Госдума РФ ввела в УК три новых статьи — и все они угрожают противникам войны и журналистам. Самая известная часть нового закона вводит огромные штрафы или лишение свободы вплоть до 15 лет за распространение «заведомо ложной» информации об использовании российских вооруженных сил «в целях защиты интересов РФ и ее граждан, поддержания международного мира и безопасности».

Вторая статья прошла незамеченной, хотя потенциально так же репрессивна: она наказывает штрафами или лишением свободы до пяти лет за «публичные действия, направленные на дискредитацию» описанного выше использования вооруженных сил, в том числе — за « публичные призывы к воспрепятствованию использования вооруженных сил РФ ». Мы не знаем, как будет применяться эта статья, но нельзя исключать, что преследовать будут, к примеру, за антивоенные посты в соцсетях или за участие в акциях против войны. За одно нарушение предусмотрена административная ответственность, за второе в течение года наступит уголовная.

Третье нововведение запрещает призывы к другим странам вводить санкции против России, российских граждан или юридических лиц.

СМИ в России закрываются одно за другим — или решают не писать о войне из-за новых законов. «Эхо Москвы», которое еще вчера вещало на ютьюбе, было вынуждено закрыть свой канал и все соцсети. Znak.com объявил о приостановке работы. «Новая газета» и The Bell сообщили читателям, что из-за закона о «фейках», угрожающего лично журналистам, не будут писать о «специальной военной операции» Кремля — но продолжат освещать последствия происходящего для России. «Би-би-си» решила временно прекратить работу в России.

Именно за распространение якобы «лживой информации» о «сущности специальной военной операции» в Украине в ночь на 4 марта Роскомнадзор заблокировал «Медузу», «Русскую службу Би-би-си», « », и Deutsche Welle.

А вечером 4 марта в России заблокировали Facebook. Официальная причина — 26 случаев «дискриминации» российских СМИ, а именно ограничение доступа к аккаунтам телеканала «Звезда», RT, Sputnik, РИА Новости и других изданий. Оценки числа пользователей фейсбука в России разнятся, но в любом случае это миллионы человек.

Тем временем другие зарубежные компании продолжают отказываться от предоставления услуг и продажи продуктов в России. 4 марта это были Microsoft, Cisco Systems, Panasonic, EA Sports. Здесь можно посмотреть обновляемый список таких компаний.

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«Медуза» заблокирована в России. Мы были к этому готовы — и продолжаем работать Отправьте этот материал тем, у кого нет доступа к нашему изданию (пояснения внутри)

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