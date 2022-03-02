В Госдуму внесли поправки, которые предусматривают срок до 15 лет за «фейки» о действиях российской армии

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В Госдуму внесли поправки в Уголовный кодекс об ответственности за распространение ложной информации о действиях Вооруженных сил РФ во время военных операций. Об этом заявил соавтор законопроекта, глава комитета Госдумы по безопасности противодействию коррупции Василий Пискарев, пишет ТАСС.

Первая часть — она общая, касающаяся изготовления таких фейков и их распространения, предусмотрено до трех лет лишения свободы.

Если деятельность осуществляется с использованием служебного положения, в группе или организованной группе лиц, с использованием интернета и других возможностей широкого распространения, то тогда наказание будет выше, от пяти до 10 лет лишения свободы.

Если лицо, распространяющее фейки, заведомо знает, что они ложные, и они получили общественно опасные последствия, то тогда наказание до 15 лет лишения свободы.

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Пискарев заявил, что разработку поправок одобрил спикер Госдумы Вячеслав Володин. Они внесены ко второму чтению об уголовном наказании за исполнение иностранных санкций. Ожидается, что документ примут на ближайших заседаниях Госдумы, которые запланированы на 4, 9 и 10 марта, пишет ТАСС.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о «специальной военной операции» в Украине с целью демилитаризации и «денацификации» страны.

Роскомнадзор потребовал от российских СМИ брать информацию о боевых действиях только из официальных российских источников и не называть «спецоперацию» «нападением, вторжением либо объявлением войны».

За первую неделю войны в Россию заблокировали около десятка российских и зарубежных СМИ. Также Роскомнадзор пригрозил блокировкой «Википедии».

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