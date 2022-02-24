Роскомнадзор потребовал от СМИ писать про войну с Украиной «только по официальным российским источникам»

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Роскомнадзор предупредил СМИ об ответственности за публикацию ложной информации при освещении военной операции России против Украины.

Ведомство потребовало от журналистов использовать сведения, «полученные только из официальных российских источников».

За последние часы значительно возросло количество случаев распространения средствами массовой информации и иными информационными ресурсами, осуществляющими свою деятельность в сети «Интернет», непроверенной и недостоверной информации.

Роскомнадзор информирует средства массовой информации, информационные ресурсы, что при подготовке своих материалов и публикаций, касающихся проведения специальной операции в связи с ситуацией в Луганской народной республике и Донецкой народной республике, они обязаны использовать информацию и данные, полученные ими только из официальных российских источников.

В РКН напомнили, что за распространение ложной информации российским законодательством предусмотрена административная ответственность в виде штрафа до пяти миллионов рублей, а также незамедлительная блокировка фейковых материалов.

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