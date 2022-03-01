Роскомнадзор пригрозил блокировкой «Википедии» из-за статьи «Вторжение России на Украину (2022)»

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Роскомнадзор прислал уведомление с угрозой блокировки онлайн-энциклопедии «Википедия» за статью «Вторжение России на Украину (2022)». Об этом сообщается в твиттере «Русская Википедия». На твит обратила внимание .

Там также опубликован скриншот уведомления. В нем говорится, что в статье есть «сведения о многочисленных жертвах среди военнослужащих Российской Федерации, а также гражданского населения Украины, в том числе детях, о необходимости снятия денежных средств со счетов в банках Российской Федерации в связи с санкциями, вводимыми иностранными государствами».

В уведомлении Роскомнадзора содержится ссылка на мобильную версию «Википедии». Однако грозит ли блокировка только ей, неизвестно.

Статьи Википедии тоже можно сохранить на компьютере и просматривать без интернета. «Медуза» подробно писала о том, как это сделать.

После вторжения России в Украину, официально названного «специальной военной операцией», Роскомнадзор уже заблокировал в России ряд СМИ. До этого ведомство потребовало от них писать про войну только со ссылкой на официальные российские источники и не называть «спецоперацию» «нападением, вторжением либо объявлением войны».

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