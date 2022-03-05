В редакцию «Псковской губернии» пришли сотрудники центра «Э» с ОМОНом
Источник: «Псковская губерния»
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В редакцию газеты «Псковская губерния» пришли сотрудники центра «Э» в сопровождении сотрудников ОМОН, сообщается в телеграм-канале издания.
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