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В редакцию «Псковской губернии» пришли сотрудники центра «Э» с ОМОНом

Источник: «Псковская губерния»

В редакцию газеты «Псковская губерния» пришли сотрудники центра «Э» в сопровождении сотрудников ОМОН, сообщается в телеграм-канале издания.

У сотрудников изъяли компьютеры и телефоны.

Главный редактор «Псковской губернии» Денис Камалягин объявлен российскими властями «иностранным агентом».

Одна из самых известных публикаций «Псковской губернии» касалась гибели роты псковских десантников в войне в Донбассе в 2014 году и их тайных похорон.

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