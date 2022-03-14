Путин разрешил авиакомпаниям регистрировать права на иностранные самолеты, находящиеся в лизинге. Им выдадут отечественные сертификаты летной годности
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Президент России Владимир Путин подписал закон о возможности регистрации прав на иностранные самолеты, находящиеся в лизинге у авиакомпаний из РФ. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.
Закон также позволяет выдавать таким самолетам отечественные сертификаты летной годности.
Как говорится в пояснительной записке, закон направлен на сохранение парка иностранных воздушных судов у эксплуатантов Российской Федерации.
Большинство иностранных самолетов российских авиакомпаний были зарегистрированы на Бермудских островах. С 13 марта власти Бермуд приостановили действия сертификатов летной годности у этих самолетов. Как писал «Коммерсант», после этого они продолжились фактически на нелегальной основе.
Евросоюз в рамках санкций запретил сдавать в лизинг самолеты российским авиакомпаниям. Помимо этого, был наложен запрет на продажу запчастей к самолетам.
Из-за санкций самолеты авиакомпаний из РФ начали подвергаться арестам за границей по требованию лизингодателей. Это привело к практически полному прекращению полетов российских авиакомпаний за рубеж.