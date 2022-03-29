FT: Россия в ходе переговоров больше не требует «денацификации» Украины
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Россия в ходе переговоров о прекращении огня готова отказаться от ряда первоначальных требований, в том числе «денацификации» Украины. Об этом газете Financial Times рассказали четыре источника, знакомых с ходом переговоров.
Москва и Киев обсуждают возможные договоренности, в рамках которых Украина должна отказаться от вступления в НАТО в обмен на гарантии безопасности и перспективу вступления в ЕС, заявили собеседники издания.
По их словам, проект сделки не содержит изначальные требования России — о «денацификации» и «демилитаризации» Украины, а также защиты русского языка в стране.
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Как предполагает Financial Times, уступки Москвы связаны с тем, что наступление российских войск замедлилось из-за сопротивления украинцев, которое оказалось более ожесточенным, чем ожидалось.
В свою очередь Украина и ее западные партнеры по-прежнему скептически относятся к намерениям президента РФ Владимира Путина, отмечает газета. Они опасаются, что Москва может использовать переговоры как прикрытие для пополнения войск и создания плана нового наступления.
Член украинской делегации на переговорах Давид Арахамия рассказал газете, что стороны близки к соглашению, но предупредил, что к возможности прорыва в обсуждении нужно относиться с осторожностью. Другой источник Financial Times сообщил, что Киев обеспокоен постоянно меняющейся позицией Москвы как в отношении военного давления, так и в отношении требований на переговорах.
Первые раунды российско-украинских переговоров проходили очно в Беларуси, но затем перешли в формат видеосвязи. Новая встреча делегаций России и Украины пройдет в Турции в период с 28 по 30 марта. Этот раунд станет первой личной встречей делегаций с середины марта. Стороны уже прибыли в Стамбул.
Компромиссы достигнутые на переговорах с Россией, будут вынесены на референдум, обещал президент Украины Владимир Зеленский.