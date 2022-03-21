Зеленский: компромиссы, достигнутые на переговорах с Россией, будут вынесены на референдум

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Окончательное решение по поводу компромиссов, которые Россия и Украина достигнут на переговорах, будет принято на всеукраинском референдуме. Об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил в интервью Национальной общественной телерадиокомпании Украины.

По словам Зеленского, речь идет о компромиссах касательно гарантий безопасности Украины, а также Донбасса и Крыма.

Я объяснял всем переговорным группам: когда вы говорите обо всех этих изменениях, и они могут быть историческими, мы никуда не денемся, мы придем к референдуму. Народ должен будет сказать и дать ответ на те или иные форматы компромиссов. А вот какими они будут — это уже вопрос нашего разговора и понимания между Украиной и Россией. Поэтому, в любом случае, я готов пойти на все, если этот мой путь будет с нашим народом.

Переговоры России и Украины начались 28 февраля — на четвертый день российского вторжения. Первые несколько раундов переговоров прошли очно в Беларуси, затем стороны продолжили обсуждение по видеосвязи.

Среди требований России к Украине — нейтральный статус (подразумевающий отказ от стремления в НАТО), «демилитаризация» и «денацификация». Также Россия требует, чтобы Украина признала Крым российским, а самопровозглашенные ДНР и ЛНР — независимыми.

18 марта глава российского делегации на переговорах, помощник президента РФ Владимир Мединский заявил, что стороны «максимально сблизили позиции» по поводу нейтрального статуса Украины.

По словам Мединского, Украина предлагает «австрийский, шведский вариант нейтрального демилитаризованного государства», имеющего собственную армию и военно-морские силы.

Подробнее о ходе переговоров

«Нас больше не устраивает старая система безопасности, где доминирующую роль играло НАТО» Интервью Михаила Подоляка — советника главы офиса Зеленского — о том, есть ли сдвиг в переговорах с Россией

Подробнее о ходе переговоров

«Нас больше не устраивает старая система безопасности, где доминирующую роль играло НАТО» Интервью Михаила Подоляка — советника главы офиса Зеленского — о том, есть ли сдвиг в переговорах с Россией

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