Мединский: участники российско-украинских переговоров «максимально сблизили позиции» по нейтральному статусу Украины
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Владимир Мединский, возглавляющий российскую делегацию на переговорах с Украиной, заявил, что есть темы, по которым стороны «максимально сблизили свои позиции». Это — нейтральный статус и невступление Украины в НАТО, сообщает «Интерфакс».
При этом он добавил, что и по этим пунктам есть «нюансы, связанные с тем, какие гарантии безопасности получает Украина дополнительно к имеющимся, в случае отказа от вступления в блок НАТО».
Также Мединский заявил, что встреча президентов России и Украины может состояться только после того, как договор между двумя странами будет согласован правительством.
Переговоры между Россией и Украиной последнее время проходят ежедневно в формате видеосвязи. Первые несколько раз делегации встречались лично на территории Беларуси.
Власти Украины ранее дали понять, что страна сейчас не собирается добиваться вступления в НАТО.