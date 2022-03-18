Мединский: участники российско-украинских переговоров «максимально сблизили позиции» по нейтральному статусу Украины

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Владимир Мединский, возглавляющий российскую делегацию на переговорах с Украиной, заявил, что есть темы, по которым стороны «максимально сблизили свои позиции». Это — нейтральный статус и невступление Украины в НАТО, сообщает «Интерфакс».

При этом он добавил, что и по этим пунктам есть «нюансы, связанные с тем, какие гарантии безопасности получает Украина дополнительно к имеющимся, в случае отказа от вступления в блок НАТО».

Также Мединский заявил, что встреча президентов России и Украины может состояться только после того, как договор между двумя странами будет согласован правительством.

Переговоры между Россией и Украиной последнее время проходят ежедневно в формате видеосвязи. Первые несколько раз делегации встречались лично на территории Беларуси.

Власти Украины ранее дали понять, что страна сейчас не собирается добиваться вступления в НАТО.

Советник Зеленского о переговорах с Россией

«Нас больше не устраивает старая система безопасности, где доминирующую роль играло НАТО» Интервью Михаила Подоляка — советника главы офиса Зеленского — о том, есть ли сдвиг в переговорах с Россией

Советник Зеленского о переговорах с Россией

«Нас больше не устраивает старая система безопасности, где доминирующую роль играло НАТО» Интервью Михаила Подоляка — советника главы офиса Зеленского — о том, есть ли сдвиг в переговорах с Россией

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