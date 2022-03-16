Мединский: Киев предлагает «австрийский», «шведский» варианты нейтралитета. Подоляк: модель может быть лишь украинской — с гарантиями безопасности
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Член российской делегации на переговорах с Украиной Владимир Мединский рассказал 16 марта об обсуждении «нейтрального статуса» Украины и возможных размеров украинской армии.
«Украина предлагает австрийский, шведский вариант нейтрального демилитаризованного государства, но при этом государства, имеющего собственную армию и военно-морские силы. Все эти вопросы обсуждаются на уровне руководств министерств обороны России и Украины», — заявил Мединский.
Член украинской делегации, советник главы офиса президента Михаил Подоляк, комментируя слова Мединского, отметил, что «модель может быть только украинской и только о юридически выверенных гарантиях безопасности».
Во-первых, абсолютные гарантии безопасности. Действующие, а не протокольные или будапештские. А значит, подписанты гарантий не стоят в стороне в случае нападения на Украину, как сегодня. Но активно участвуют на стороне Украины в конфликте и официально обеспечивают нам немедленные поставки необходимого объема оружия. И, во-вторых, Украина больше не хочет зависеть от бюрократических процедур, позволяющих или не позволяющих закрывать небо от тех же крылатых ракет. Нам нужны прямые и жесткие гарантии, что небо обязательно будет закрыто.
Нейтральный статус (подразумевает отказ от стремления вступить в НАТО) и «демилитаризация» Украины входят в число условий, которые предъявляет Россия для прекращения вторжения. Помимо этого Россия требует, чтобы Украина признала Крым российским, а ДНР и ЛНР — независимыми.