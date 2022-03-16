Война Двадцать первый день. Онлайн «Медузы»

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Двадцать первый день. Онлайн «Медузы»

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«Медуза» с 24 февраля следит за войной в Украине в прямом эфире. Онлайн за предыдущий день можно почитать тут. Главные события предыдущего дня перечислены тут, а самые важные фотографии девятнадцатого дня войны посмотреть тут.

Главное за последние часы:

16 марта Россия должна провести выплаты по двум выпускам евробондов. Если платеж будет проведен в рублях, агентство Fitch будет считать это дефолтом.

Журнал Forbes подсчитал, что международные компании, которые частично или полностью уходят из России, обеспечивают работой более 200 тысяч человек в стране.

Вице-премьер Польши Ярослав Качиньский предложил направить в Украину миротворческую миссию НАТО.

Сенат США единогласно принял резолюцию, в которой назвал Владимира Путина военным преступником.

ПАСЕ проголосовала за выход России из Совета Европы.

Тигран Худавердян покинул руководящие посты в материнской компании «Яндекса» — нидерландской Yandex N.V. — после попадания под санкции ЕС.

В России введена военная цензура, «Медузу» и другие СМИ заблокировали, но мы продолжаем работать. Какие есть способы оставаться на связи с «Медузой».

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Прочитайте заявление «Медузы» против этой войны.