Война Двадцать первый день. Онлайн «Медузы»
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«Медуза» с 24 февраля следит за войной в Украине в прямом эфире. Онлайн за предыдущий день можно почитать тут. Главные события предыдущего дня перечислены тут, а самые важные фотографии девятнадцатого дня войны посмотреть тут.
Главное за последние часы:
- 16 марта Россия должна провести выплаты по двум выпускам евробондов. Если платеж будет проведен в рублях, агентство Fitch будет считать это дефолтом.
- Журнал Forbes подсчитал, что международные компании, которые частично или полностью уходят из России, обеспечивают работой более 200 тысяч человек в стране.
- Вице-премьер Польши Ярослав Качиньский предложил направить в Украину миротворческую миссию НАТО.
- Сенат США единогласно принял резолюцию, в которой назвал Владимира Путина военным преступником.
- ПАСЕ проголосовала за выход России из Совета Европы.
- Тигран Худавердян покинул руководящие посты в материнской компании «Яндекса» — нидерландской Yandex N.V. — после попадания под санкции ЕС.
В России введена военная цензура, «Медузу» и другие СМИ заблокировали, но мы продолжаем работать. Какие есть способы оставаться на связи с «Медузой».
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Прочитайте заявление «Медузы» против этой войны.
Forbes составил список компаний, заявивших о прекращении или ограничении работы с Россией. Издание сделало вывод, что в реальности «массового бегства» не наблюдается, но компании сокращают производство и отказываются от новых инвестиций.
Потери противника по версии воюющих сторон
- Самолеты — 111;
- Вертолеты — 68;
- Беспилотники — 160;
- Танки и другие бронемашины — 1353;
- Реактивные системы залпового огня — 129;
- Орудия полевой артиллерии и минометы — 493;
- Зенитные ракетные комплексы — 159.
Генштаб Вооруженных сил Украины:
- Самолеты — 84;
- Вертолеты — 108;
- Танки — 430;
- Бронемашины — 1375;
- Реактивные системы залпового огня — 70;
- Артиллерийские системы — 190;
- Средства ПВО — 43;
- Личный состав — около 13 800 человек.
Последствия ударов по Киеву
Утром 16 марта Государственная служба по чрезвычайным ситуациям Украины сообщила о повреждении двух многоэтажек в Киеве.
В результате попадания обломков снаряда в 12-этажный жилой дом в нем частично обрушились два верхних этажа. Также был поврежден соседний 9-этажный дом. Пострадали два человека.
«Бумага»: корпоративный мессенджер Slack ограничивает работу в России
Российские клиенты получили от администрации Slack письмо, в котором компания сообщила о приостановке бизнеса в стране. Об этом пишет петербургское издание «Бумага» со ссылкой на копию письма.
Клиентов, которые пользовались сервисом по платному тарифу, переведут на бесплатный. Из-за этого их возможности будут ограничены — например, в архиве переписок будет доступно только 10 тысяч сообщений. Кроме того, в Slack нельзя будет добавлять новых участников из России.
Накануне российские клиенты Slack стали сообщать, что мессенджер удаляет их рабочие пространства.
YouTube заблокировал аккаунт православного телеканала «Спас». Канал переходит в Rutube.
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Forbes: компании, которые частично или полностью уходят из России, обеспечивают работой более 200 тысяч россиян.
«АвтоВАЗ» отправит сотрудников в отпуск на 20 дней из-за кризиса поставок
«АвтоВАЗ» уйдет в корпоративный отпуск с 4 по 24 апреля, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу компании.
Ранее корпоративный отпуск компании был запланирован на период с 25 июля по 14 августа, но его решили перенести в связи с кризисом поставок.
Данное решение позволит компании накопить необходимый запас компонентов для обеспечения более стабильной работы предприятий в Тольятти и Ижевске с 25 апреля, а также в мае 2022 года.
Продажи китайских смартфонов в России выросли в два раза
С 28 февраля по 13 марта продажи смартфонов китайских брендов в России выросли в два раза по сравнению с двумя предыдущими неделями, рассказали «Коммерсанту» в МТС.
По данным компании, продажи устройств Huawei за первые две недели марта увеличились на 300%, Oppo и Vivo — на 200%, ZTE — на 100%, а Realme — на 80%. Кроме того, зафиксирован рост спроса на кнопочные телефоны.
С начала конфликта на Украине россияне активно скупали самые популярные модели смартфонов Apple, Samsung и Xiaomi, а потом переключились на более бюджетные устройства, которые остались в наличии, говорят эксперты.
Fitch будет считать дефолтом выплаты России по евробондам в рублях
Россия 16 марта должна провести выплаты по двум выпускам евробондов на 117 миллионов долларов. Это будет первый платеж по внешнему долгу РФ после заморозки золотовалютных резервов.
Если Россия будет проводить расчеты в рублях, это будет считаться суверенным дефолтом по истечении 30-дневного льготного периода погашения долга, предупредило рейтинговое агентство Fitch.
Несколько дней назад Минфин РФ утвердил временный порядок исполнения обязательств по евробондам. Он предусматривает, что если зарубежные банки не исполнят платежное поручение из-за санкций, выплаты по еврооблигациям будут проведены в рублях.
Хакеры взломали сайты арбитражных судов России. На их главных страницах разместили призыв к импичменту Путина
Несколько недавних заявлений украинских властей
Премьер-министр Денис Шмыгаль: прямые потери от войны для Украины превышают 565 миллиардов долларов.
Глава МВД Денис Монастырский: после войны на разминирование территорий понадобится несколько лет.
Главное из ночного видеообращения Владимира Зеленского
- Позиции на переговорах «стали звучать реалистичнее», но еще нужно время, усилия и терпение.
- Россия уже применила против Украины более 900 ракет.
- Гибель журналистов в Украине — еще одна причина усилить санкции против Москвы.
- Зеленский подтвердил, что 16 марта выступит перед Конгрессом США, и призвал «всех друзей Украины» посетить Киев — несмотря на то, что там небезопасно.
Зеленский подписал закон о запрете российской пропаганды
Закон запрещает оправдывать или отрицать вооруженную агрессию России против Украины, а также восхвалять людей, имеющих к ней отношение. Также он позволяет по решению суда прекратить деятельность партий или организаций, которые оправдывают действия России.
Согласно закону, российских военнослужащих и членов пророссийских формирований нельзя называть «ополченцами» и «вежливыми людьми», а боевые действия в Украине с 2014 года — «гражданской войной» или «внутренним конфликтом».
Ростуризм: более 10,5 тысячи россиян сообщили, что не могут вернуться в страну
Более 10,5 тысячи самостоятельных российских туристов заполнили форму обратной связи на портале госуслуг, через которую можно сообщить о своем нахождении за рубежом. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на Ростуризм.
Около девяти тысяч из них — это туристы, у которых были обратные билеты, но рейсы не состоялись. Больше всего самостоятельных туристов находится в Таиланде. Также они есть в Египте, ОАЭ, на Мальдивах и в ряде других стран.
«Аэрофлот» анонсировал специальные рейсы для возвращения в Россию туристов из разных стран.
По данным Ростуризма, около 75 тысяч человек, или более 80% организованных туристов из России, у которых возникли трудности с возвращением, уже смогли приехать в страну.
Десятилетиями у россиян были два главных повода для гордости: победа в Великой Отечественной войне и успехи в освоении космоса. С началом войны в Украине российская космонавтика оказалась заложницей геополитической обстановки, и ее история совершенно точно разделилась на «до» и «после». «Медуза» попробовала разобраться в том, что ждет отрасль теперь.
За событиями двадцать первого дня войны можно следить не только на нашем сайте, но и в телеграм-канале.
Поврежденный снарядами дом в Киеве
ПАСЕ проголосовала за выход России из Совета Европы
«За» проголосовали 216 человек, три человека воздержались.
Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) заявила, что Российская Федерация «не может более быть государством-членом Организации», поскольку совершила «грубые нарушения Устава Совета Европы».
Накануне Россия начала процедуру выхода из Совета Европы.
Вице-премьер Польши Ярослав Качиньский предложил направить в Украину миротворцев НАТО
«Я считаю, что необходима миротворческая миссия НАТО, возможно, какая-то более широкая международная система, но миссия, которая также сможет защищать себя и которая будет действовать в Украине», — сказал он.
Он также высказал мнение, что Украина должна получить статус кандидата в члены ЕС по ускоренной процедуре.
Качиньский вместе с премьер-министрами Польши, Чехии и Словении 15 марта посетил Киев и встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским.
Сенат США единогласно принял резолюцию, в которой назвал Владимира Путина военным преступником
«Все мы, демократы и республиканцы в этой палате, заявляем, что Владимир Путин не сможет избежать ответственности за злодеяния в отношении украинского народа», — заявил лидер демократического большинства в Сенате Чак Шумер.
Проект резолюции, одобренной Сенатом, внес республиканец Линдси Грэм. Помимо упоминания лично Путина, она призывает Международный уголовный суд и власти разных стран мира расследовать предполагаемые преступления российской армии на Украине.
Война в Украине продолжается уже три недели. Мы начинаем онлайн двадцать первого дня боевых действий и связанных с ними событий.