Война Двадцатый день. Онлайн «Медузы»
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«Медуза» с 24 февраля следит за войной в Украине в прямом эфире. О главном, что произошло 14 марта, можно прочитать тут, а самые важные фотографии девятнадцатого дня войны посмотреть здесь.
Главное за последние часы:
- США и Япония расширили санкционные списки. Под американские санкции, в числе прочих, попал глава «Росгвардии» Виктор Золотов, а Япония ввела ограничительные меры в отношении лидера КПРФ Геннадия Зюганова.
- В Киеве из-за обстрела ранним утром загорелся девятиэтажный жилой дом.
- В Барселоне арестована яхта «Валери» за 140 миллионов долларов, которой, как считается, владеет глава «Ростеха» Сергей Чемезов.
- Во время вечернего выпуска новостей на Первом канале в кадре появилась женщина с антивоенным плакатом. Это сотрудница канала Марина Овсянникова. Ее задержали.
- Аркадий Дворкович — бывший вице-премьер России, который сейчас возглавляет ФИДЕ, — выступил против войны.
- ЕС одобрил четвертый пакет санкций против России. Окончательно он будет принят завтра. В него войдет запрет на инвестиции в российский энергетический сектор.
В России введена военная цензура, «Медузу» и другие СМИ заблокировали, но мы продолжаем работать. Какие есть способы оставаться на связи с «Медузой».
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Прочитайте заявление «Медузы» против этой войны.
Житель Екатеринбурга, 30-летний Павел (фамилия не разглашается) оштрафован на 45 тысяч рублей за антивоенный арт-объект, который он установил у Драмтеатра.
Адвокат автора арт-объекта Алексей Бушмаков заявил, что подал документы, чтобы обжаловать судебное постановление.
Это первое решение, которое вынесли в городе по введенной в начале марта статье 20.3.3. КоАП РФ, предусматривающей наказание за «дискредитацию Вооруженных сил РФ»
В Харькове и Харьковской области прошедшей ночью продолжались обстрелы. Сообщается как минимум о семи погибших.
Оперативно проверить информацию, поступающую из зоны боевых действий, не представляется возможным.
Во время войны информацию, которую распространяют даже официальные представители сторон конфликта, оперативно проверить невозможно.
Из-за обстрела поврежден вход на станцию «Лукʼянівська» Киевского метрополитена. Поезда, сообщается на странице метро в фейсбуке, следуют через эту станцию без остановки.
Адвокаты не могут найти сотрудницу Первого канала Марину Овсянникову, которая вечером 14 марта появилась в эфире программы «Время» с антивоенным плакатом.
Украина собирается принять участие в «Евровидении-2022». Группа Kalush Orchestra, которая должна представлять страну, объявила, что продолжает подготовку к песенному конкурсу.
Музыканты собираются в безопасном месте записать композицию для «Евровидения», а в случае, если Украина победит в войне к маю, то живьем выступить в Италии, где в этом году проходит конкурс.
Россию, напомним, от участия в «Евровидении», как и от почти всех других международных проектов, отстранили из-за вторжения в Украину.
Напомним, что за всем происходящим во время войны в Украине можно следить не только здесь, но и в нашем онлайне в телеграме.
И еще последствия обстрела Киева
Вчера ранним утром артиллерийский снаряд попал в жилой дом в киевском районе Оболонь. Погиб один человек, несколько получили ранения. Здание практически разрушено.
В Киеве утром 15 марта снаряд попал в жилой девятиэтажный дом в Подольском районе. Начавшийся пожар охватил этажи с первого по пятый, сообщает ГСЧС Украины. Госпитализирован один пострадавший.
Многие украинцы были вынуждены покинуть страну, спасаясь от войны. Такого миграционного кризиса Европа не видела со времен Второй мировой.
Спецкор «Медузы» Кристина Сафонова съездила в польские Краков и Пшемысль, расположенные недалеко от границы, и рассказывает, как украинцы бегут от войны в чужую страну, оставив дома родных — и как мечтают снова встретиться с ними.
Власти Испании арестовали яхту, принадлежащую, как считается, главе «Ростеха» Сергею Чемезову, сообщает Reuters.
Премьер-министр Испании Педро Санчес заявил, что арестованная в порту Барселоны яхта стоимостью 140 миллионов долларов принадлежит одному из олигархов, не став называть его имени.
По данным источников, речь идет о яхте «Валери», принадлежащей Чемезову. Судно, как выяснили несколько лет назад расследователи, зарегистрировано на падчерицу главы «Ростеха» Анастасию Игнатову.
Также новые санкции ввела и Япония. В ее санкционный список попали еще 17 россиян, в том числе 11 депутатов Госдумы, включая лидера КПРФ Геннадия Зюганова, а также бизнесмен Виктор Вексельберг и пятеро родственников предпринимателя Юрия Ковальчука — Кирилл, Борис, Кира, Степан и Татьяна Ковальчук.
Госдепартамент США объявил о введении санкций в отношении 11 представителей оборонного сектора РФ высокого ранга.
Ограничительные меры распространяются на главу Росгвардии Виктора Золотова, директора Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) Дмитрия Шугаева, гендиректора «Рособоронэкспорта» Александра Михеева, а также на восьмерых заместителей министра обороны РФ.
У находящихся под санкциями замораживают активы на территории США (если такие имеются), американским гражданам и компаниями запрещено вести с ними какой-либо бизнес.
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