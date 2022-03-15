Война Двадцатый день. Онлайн «Медузы»

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«Медуза» с 24 февраля следит за войной в Украине в прямом эфире. О главном, что произошло 14 марта, можно прочитать тут, а самые важные фотографии девятнадцатого дня войны посмотреть здесь.

Главное за последние часы:

США и Япония расширили санкционные списки. Под американские санкции, в числе прочих, попал глава «Росгвардии» Виктор Золотов, а Япония ввела ограничительные меры в отношении лидера КПРФ Геннадия Зюганова.

В Киеве из-за обстрела ранним утром загорелся девятиэтажный жилой дом.

В Барселоне арестована яхта «Валери» за 140 миллионов долларов, которой, как считается, владеет глава «Ростеха» Сергей Чемезов.

Во время вечернего выпуска новостей на Первом канале в кадре появилась женщина с антивоенным плакатом. Это сотрудница канала Марина Овсянникова. Ее задержали.

Аркадий Дворкович — бывший вице-премьер России, который сейчас возглавляет ФИДЕ, — выступил против войны.

ЕС одобрил четвертый пакет санкций против России. Окончательно он будет принят завтра. В него войдет запрет на инвестиции в российский энергетический сектор.

В России введена военная цензура, «Медузу» и другие СМИ заблокировали, но мы продолжаем работать. Какие есть способы оставаться на связи с «Медузой».

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Прочитайте заявление «Медузы» против этой войны.