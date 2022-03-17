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Владимир Зеленский вновь попросил Запад закрыть небо над Украиной, которое Россия «превратила в источник смерти»

Президент Украины, выступая перед Конгрессом США, вновь попросил Запад закрыть небо над Украиной — или дать его стране системы ПВО и авиацию. «Россия превратила украинское небо в источник смерти для тысяч людей», — сказал он, напомнив американцам про бомбардировку Перл-Харбора в 1941 году и теракты 11 сентября 2001 года. Зеленский показал членам Конгресса ролик с кадрами бомбардировок и обстрелов украинских городов, а в конце обратился по-английски к президенту США Джо Байдену с призывом стать «лидером мира» и лидером всех, кто стремится к мирной жизни.

Речь Зеленского целиком

«Я не вижу смысла в жизни, если не могу остановить смерть» Зеленский объяснил Конгрессу США, что такое лидерство. И показал видео войны в Украине, которое невыносимо смотреть. Публикуем эту речь без сокращений

Речь Зеленского целиком

«Я не вижу смысла в жизни, если не могу остановить смерть» Зеленский объяснил Конгрессу США, что такое лидерство. И показал видео войны в Украине, которое невыносимо смотреть. Публикуем эту речь без сокращений

Вскоре после этого Байден объявил об отправке в Украину военной помощи на миллиард долларов — в том числе 800 противовоздушных систем, девяти тысяч единиц противотанкового оружия, семи тысяч единиц стрелкового оружия и 20 миллионов единиц боеприпасов. Байден отдельно отметил поставку беспилотников — как признак готовности США предоставить Украине свое новейшее оружие.

Власти Мариуполя сообщили, что российскими бомбами разрушен Драматический театр, где укрывались сотни людей

Местные СМИ опубликовали фотографии и видео разрушенного театра. На них видно, что уничтожена значительная часть здания, обломки горят, а над зданием поднимается дым.

Драматический театр был в начале марта объявлен одним из мест сбора людей для эвакуации, которая, однако, до недавнего времени почти не проводилась. Согласно сегодняшнему сообщению Мариупольского горсовета, в здании театра укрывались сотни людей, в том числе в бомбоубежище, которое теперь, как утверждается, оказалось завалено обломками. На асфальте возле здания, как следует из спутниковых снимков, были две большие надписи «ДЕТИ».

Maxar Technologies / AFP / Scanpix / LETA

Телеграм-канал «Украина сейчас» опубликовал ролик, снятый внутри театра: там действительно в каждом помещении видно множество людей, большинство из которых — женщины и дети. Видео было снято не позднее 10 марта (в этот день полная версия ролика была выложена на ютьюб-канале ; в конце ролика сообщается, что в театре находится более тысячи человек). Канал «Украина сейчас» также привел свидетельство уехавшего из Мариуполя мужчины — он рассказал, что в театре люди сидят «в подвале, в зале, на сцене» и оценил их число в полторы тысячи человек.

Официальных данных о погибших и пострадавших пока нет — в горсовете заявили, что «оценить масштаб этого ужасного и бесчеловечного поступка пока невозможно, потому что в городе продолжаются обстрелы жилых кварталов». «Азов» подчеркнул, что российские военные знали, что театр полон людей, поскольку «это было официально определенное место [сбора беженцев]».

Россия обвинила в разрушении театра «Азов»

«По имеющимся достоверным данным, боевики националистического батальона „Азов“ совершили новую кровавую провокацию, взорвав заминированное ими здание театра», — говорится в сообщении Минобороны РФ. По утверждению ведомства, беженцы из Мариуполя рассказали, что «нацисты» из «Азова» удерживают в театре заложников и размещают на верхних этажах здания «огневые точки».

Похожее сообщение распространилось в пророссийских СМИ 16 марта с подачи замминистра информации ДНР Даниила Безсонова, причем произошло это, похоже, еще до разрушения театра. В своем телеграм-канале Безсонов сообщил со ссылкой на анонимного бывшего боевика «Азова», якобы перешедшего на сторону ДНР, что «штаб украинских боевиков находится в мариупольском Драматическом театре в подвале, а холл театра полностью забит мирными людьми, которых стерегут 12 боевиков полка „Азов“, чтобы те не убежали». В пророссийских аккаунтах в соцсетях аналогичные сообщения распространялись и в предшествующие дни; сейчас они используются российскими СМИ как доказательство «провокации» с украинской стороны.

Минобороны РФ, действуя в том же ключе, сравнило разрушение театра с недавним : «С учетом потенциальной опасности для жизни мирных граждан и уже реализованной 9 марта националистами провокации с больницей № 3 в Мариуполе, здание театра в центре города никогда в качестве цели для поражения не рассматривалось». В Минобороны также заявили, что вообще не наносили авиаударов «по наземным целям в городской черте Мариуполя».

В открытых источниках есть данные, ставящие под сомнения как минимум некоторые утверждения Минобороны России. Во-первых, видеосъемка из театра, опубликованная 10 марта «Азовом», не подтверждает утверждения о «заложниках» в театре: из ролика следует, что люди в театре нашли укрытие и им там помогают. Во-вторых, в соцсетях есть свидетельства и других бомбардировок 16 марта в Мариуполе — в частности, был разрушен бассейн «Нептун».

В условиях войны оперативно проверить информацию, которую распространяют официальные представители той или иной стороны конфликта, не представляется возможным.

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