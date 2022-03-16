Власти Украины сообщили об освобождении мэра Мелитополя. Он был похищен после перехода города под контроль российских войск

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Замглавы офиса президента Украины Кирилл Тимошенко заявил об освобождении мэра Мелитополя Ивана Федорова, который был похищен 11 марта.

По словам Тимошенко, Федоров был освобожден в результате «спецоперации» и находится в безопасности. Никаких подробностей про спецоперацию он не привел. Он также не сообщил, кем именно был похищен глава города.

«Хотелось бы сказать одно: своих мы никогда не бросаем. И уже очень скоро Иван вернется к исполнению своих обязанностей мэра украинского Мелитополя», — заявил Тимошенко.

Мелитополь находится под контролем войск РФ с первых дней вторжения. Мэр Иван Федоров был похищен 11 марта, на видео попали кадры, как неизвестные люди в камуфляже выводят его из здания администрации. Кто его похитил и где он находился, не было известно, однако сразу после его исчезновения в ДНР и ЛНР заявили, что обвиняют Федорова в поддержке терроризма.

После похищения Федорова депутат горсовета от пророссийского «Оппозиционного блока» Галина Данильченко заявила о формировании в городе «комитета народных избранников» для управления городом в «новой действительности». Власти Украины начали против нее расследование о госизмене.

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