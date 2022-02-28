Делегации Москвы и Киева завершили первый раунд переговоров в Беларуси. Второй раунд пройдет в ближайшие дни

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Делегации Москвы и Киева завершили первый раунд переговоров в Беларуси. Об этом заявил советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк. Его заявление транслировало белорусское агентство БЕЛТА.

Переговоры длились около пяти часов. По словам Подоляка, целью обсуждений было прекращение огня и боевых действий в Украине.

«Стороны определили приоритетные темы, наметились определенные решения. Чтобы они получили имплементацию, стороны уезжают для консультации в свои столицы», — заявил Подоляк. Он добавил, что делегации также обсудили возможность проведения второго раунда переговоров в ближайшее время.

Глава делегации РФ, советник президента Владимир Мединский заявил, что стороны «нашли некоторые точки, по которым можно прогнозировать общие позиции». Делегации проконсультируются с руководством своих стран и продолжат переговоры в ближайшие дни. Следующая встреча состоится на польско-белорусской границе.

Россия начала вторжение в Украину 24 февраля. 27 февраля страны договорились провести переговоры. Россия планировала устроить их в Гомеле, заявляя, что этот город предложило руководство Украины.

Украинский президент Владимир Зеленский заявил, что Киев не хочет проводить переговоры в Беларуси, так как оттуда российские войска запускали по украинской территории ракеты. Он предложил любую нейтральную страну.

В итоге стороны договорились встретиться в Гомельской области в районе украинско-белорусской границы в резиденции на берегу реки Припять.

В составе украинской делегации — Михаил Подоляк, а также глава фракции правящей партии «Слуга народа» в Верховной раде Давид Арахамия и министр обороны Украины Алексей Резников. В составе российской — Владимир Мединский, а также представители МИДа, Минобороны и администрации президента.

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