Делегации Москвы и Киева начали переговоры на границе Украины с Беларусью

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В Гомельской области в районе украинско-белорусской границы в резиденции на берегу реки Припять начались переговоры между российской и украинской делегациями.

Делегацию из Москвы возглавляет помощник президента, бывший министр культуры РФ Владимир Мединский. Также в нее входят представители МИДа, Минобороны и администрации президента.

В составе украинской делегации — глава фракции правящей партии «Слуга народа» в Верховной раде Давид Арахамия, министр обороны Украины Алексей Резников, советник руководителя офиса президента Украины Михаил Подоляк.

Как сообщили в офисе Зеленского, ключевым вопросом переговоров являются «немедленное прекращение огня и отвод войск с территории Украины».

«Поскольку каждый час продолжения конфликта — погибшие украинские граждане, украинские солдаты, мы, безусловно, заинтересованы в том, чтобы выйти на какие-то договоренности как можно быстрее. Эти договоренности должны быть безусловно в интересах обеих сторон», — заявил в свою очередь Мединский.

24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале «специальной военной операции» по защите жителей Донбасса от «геноцида», а также «демилитаризации и денацификации Украины». После этого украинские города подверглись ракетным обстрелам. В Минобороны РФ заявили, что наносят точечные удары по украинской военной инфраструктуре. Сообщалось о многочисленных жертвах и пострадавших в результате боевых действий.

Через несколько часов после начала российского вторжения Александр Лукашенко предложил сторонам провести переговоры в Минске. На следующий день 25 февраля президент Украины Владимир Зеленский предложил России провести переговоры. В первом заявлении речь шла о готовности обсуждать «нейтральный статус» Украины. Украинская сторона отказалась лететь в Минск, предлагая в качестве альтернативы Варшаву. В итоге стороны сошлись на компромиссном варианте в Гомельской области на белорусско-украинской границе.

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