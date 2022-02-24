Лукашенко предложил провести российско-украинские переговоры в Минске

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Александр Лукашенко предложил Москве и Киеву провести переговоры в Минске, чтобы не допустить кровопролития и остановить эскалацию в Украине.

«Мы славяне, три славянских народа. Давайте сядем и решим свою судьбу на будущее, навсегда. Что является основой этого? Я на месте Зеленского за это бы уцепился. Путин заявил — и молодец, я в разговоре похвалил его за это: „Мы не оккупанты, мы не собираемся оккупировать Украину“. Что еще надо? Это основа для переговоров. Он действительно не собирается оккупировать. Зачем, кому надо эта головная боль. Никто не собирается там насаждать свои силы и правительства», — цитирует его слова «Белта».

При этом Лукашенко считает, что Россия не сядет за стол переговоров без предварительных условий. «Их Россия прописала для НАТО, и для Америки, и для Украины в том числе. Пять или шесть вопросов. Там два-три вопроса для Украины. Первое — демилитаризация Украины, недопущение вступления в НАТО Украины и прекращение силовых действий против Донецка и Луганска», — сказал он.

В ночь на 24 февраля Владимир Путин объявил о начале военной спецоперации в Донбассе для защиты местного населения от «геноцида». Утром в четверг украинские города подверглись ракетным обстрелам. В Минобороны РФ заявили, что точечно выводят из строя военную инфраструктуру украинской армии. В ведомстве утверждают, что эти действия не угрожают мирному населению. В МВД Украины сообщали о первых жертвах обстрелах. Погранслужба Украины заявила, что Россия атакует границы в пяти областях при поддержке войск Беларуси. Лукашенко отрицает участие белорусских войск в российской спецоперации.

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