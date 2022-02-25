«Давайте садиться за стол переговоров». Зеленский обратился к Европе и Путину

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Президент Украины Владимир Зеленский опубликовал новое видеообращение. В нем он назвал российское вторжение в Украину «началом войны против Европы» и призвал всех жителей континента выходить на акции с требованием остановить войну.

Вторжение России в Украину — это не просто вторжение, это начало войны против Европы. Против единства Европы. Против базовых прав человека. Против всех правил сосуществования на континенте. Против того, что европейские государства отказываются разделять границы силой.

Уже второй день города Украины подвергаются ракетно-бомбовым ударам. Танковые колонны и авианалеты максимально похожи на то, что Европа уже давно видела — во время Второй мировой войны и о чем говорила «никогда снова». Но вот это! Снова есть. Теперь. В 2022 году. Спустя 75 лет после завершения Второй мировой войны.

Уверен, вы это видите, вся Европа. Но мы не видим, что вы собираетесь с этим делать. Как собираетесь защищать себя, когда так медленно помогаете нам в Украине?

Выходите, выходите на площади и требуйте окончания войны. Это наше право, это ваше право.

«Вторгнення Росії в Україну — це не просто вторгнення, це початок війни проти Європи». Офіс Президента України

В конце своего заявления Владимир Зеленский обратился по-русски к Владимиру Путину.

Хочу еще раз обратиться к президенту Российской Федерации. По всей территории Украины идут бои. Давайте садиться за стол переговоров, чтобы остановить гибель людей.

Что происходит в Украине прямо сейчас

Война Российское вторжение в Украину. Второй день. Онлайн «Медузы»

Что происходит в Украине прямо сейчас

Война Российское вторжение в Украину. Второй день. Онлайн «Медузы»

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