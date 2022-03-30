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На Киевском и Черниговском направлениях проходит плановая перегруппировка российских войск, заявил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков. Видеозапись его брифинга опубликовал ТАСС.

По словам Конашенкова, на первом этапе «спецоперации» Россия планировала заставить Украину сконцентрировать силы для удержания Киева и других крупных населенных пунктов на киевском и черниговском направлениях и без штурма городов (во избежание потерь среди гражданских) нанести поражение.

«Все эти цели были выполнены», — заявил Конашенков. Одновременно, продолжил он, российская армия должна была «создать условия для проведения завершающего этапа операции по освобождению республик Донбасса».

«Таким образом, все основные задачи российских сил на киевском и черниговском направлениях выполнены, цель перегруппировки — активизация действий на приоритетных направлениях и, прежде всего, завершение операции по полному освобождению Донбасса», — сказал Конашенков.

29 марта в Стамбуле прошел очередной раунд российско-украинских переговоров. После них замминистра обороны РФ Александр Фомин заявил, что Россия «кардинально сократит» военную активность на киевском и черниговском направлениях. Глава Чечни Рамзан Кадыров в свою очередь призвал «завершить начатое» и «забрать Киев».

Генштаб Вооруженных сил Украины подтвердил «вывод некоторых подразделений» российских войск из Киевской и Черниговской областей, отметив, что противник «не достиг целей наступательной операции».

При этом в Минобороны Украины считают, что Россия не отказалась от попыток «захватить или по крайней мере окружить» Киев и Чернигов и отводит подразделения, которые понесли наибольшие потери, чтобы их доукомплектовать.

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