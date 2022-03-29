Кадыров призвал «завершить начатое» и «забрать Киев». После того, как Россия сократила военную активность на киевском направлении
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Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что во время российской «спецоперации» в Украине нужно захватить Киев. Об этом, как пишет РИА Новости, он сказал, выступая на масштабном сборе военных сил в Грозном.
«Я заявляю, что надо завершить начатое, не останавливаться. Надо зайти в Киев и забрать Киев. Если нас оставили возле Киева, то я больше чем уверен, что мы зашли бы в Киев и навели бы порядок», — сказал Кадыров.
28 марта Рамзан Кадыров, как утверждали власти Чечни, посетил Мариуполь, который находится в российской осаде. После поездки Кадыров написал в соцсетях, что «защита мирного населения Донбасса и доведение специальной операции на Украине до логического победного конца — наша прямая обязанность».
29 марта в Стамбуле прошел очередной раунд российско-украинских переговоров, после которых замминистра обороны РФ Александр Фомин заявил, что Россия «кардинально сократит» военную активность на киевском и черниговском направлениях. CNN сообщает со ссылкой на американские источники, что США видят, как Россия отводит часть своих войск от Киева.