Постпред России в ООН назвал произошедшее в Буче «провокацией, подготовленной властями Украины и их западными спонсорами»

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Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя на пресс-конференции заявил, что убийство десятков мирных жителей в Буче, является «очередной подготовленной провокацией, направленной на дискредитацию и дегуманизацию российских военных и оказание политического давления на Россию». За «провокацией» стоят власти Киева и «их западные спонсоры», сказал Небензя.

Постпред России также заявил, что президент Украины Владимир Зеленский, посетивший Бучу 4 апреля, дал понять, что произошедшее оправдывает любой нецивилизованный ответ. «Он по сути подтвердил, что киевский режим рассматривает геноцид как метод ведения войны», — сказал Небензя.

Постпред России при ООН также вновь повторил аргументы российской стороны, что видео и фото тел убитых на улицах Бучи появились спустя несколько дней после того, как российские войска покинули этот район. На записях, появившихся сразу после ухода российских военных, уверяет Россия, тел погибших нет.

Газета The New York Times за несколько часов до выступления Небензи опубликовала спутниковые снимки Бучи, проанализировав которые можно прийти к выводу, что тела на улицах находились еще тогда, когда город контролировали российские военные.

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