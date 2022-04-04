The New York Times опубликовала спутниковые снимки Бучи. На них видны трупы на улицах задолго до ухода российских военных из города

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Газета The New York Times опубликовала спутниковые снимки украинского города Буча, где на улицах были обнаружены десятки тел убитых мирных жителей.

Журналисты проанализировали снимки, сделанные компанией Maxar Technologies с середины марта, и пришли к выводу, что жители были убиты более трех недель назад, когда город еще находился под контролем российских военных.

Так, в период с 9 по 11 марта на снимках улицы Яблонской появились как минимум 11 темных объектов размером с человеческое тело и оставались там на протяжении трех недель. Их расположение полностью совпало с телами людей, запечатленных на видео 2 апреля.

Журналисты сопоставили со спутниковыми снимками еще одно видео с Яблонской, на котороым видны тела трех человек, и выяснили, что они появились между 20 и 21 марта.

О массовых убийствах мирных жителей Бучи в пригороде Киева стало известно 2 апреля, когда контроль над городом после ухода российских военных установила украинская армия. Президент Украины обвинил в гибели местных жителей российских солдат. В Минобороны РФ назвали видео и снимки погибших «провокацией» и «постановкой». По утверждению ведомства, ни один местный житель Бучи «не пострадал от каких-либо насильственных действий» до ухода российских военных из города.