Минобороны РФ: фотографии и видео с погибшими из Бучи — «очередная постановка киевского режима»
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Минобороны РФ заявило, что фотографии и видео, на которых видны погибшие мирные жители в городе Буча под Киевом — «очередная провокация» и «очередная постановка киевского режима для западных СМИ»;
«За время нахождения населенного пункта Буча под контролем ВС РФ, ни один местный житель не пострадал от каких-либо насильственных действий», — цитирует заявление телеканал «Звезда».
В Минобороны также заявили, что материалы из Бучи появились «только на четвертый день» после ухода из города российских военных, и что тела с фотографий якобы «по прошествии минимум четырех дней не окоченели, не имеют характерных трупных пятен, а в ранах несвернувшаяся кровь».
Фото и видео десятков погибших в разных населенных пунктах Киевской области, которые с первых дней войны и до конца марта контролировались российскими военными, появились вечером 2 апреля. На них видны, в частности, люди в гражданской одежде, лежащие на улицах со связанными руками.
Власти РФ называли «постановками» и «провокациями» сообщения и о других действиях российских военных, направленных против мирных жителей. В частности, так российские официальные лица реагировали на сообщения на бомбардировки мариупольских детской больницы и драматического театра, где скрывались мирные жители.