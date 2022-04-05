Зеленский: встречи с Путиным «может и не быть»

Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента. Нам нужна ваша помощь. Пожалуйста, поддержите «Медузу».

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не верит российским гарантиям безопасности даже в случае подписания мирного соглашения с Москвой. Об этом он сказал в интервью украинским журналистам, которое показали в эфире всеукраинского телемарафона и распространили в соцсетях офиса президента.

«Мы понимаем, что даже если мы с вами подпишем самое мощное соглашение, мы понимаем, что через два года Россия может вернуться. Просто понимаем это, и если мы с вами принимаем это, то соответствующим образом и действуем», — сказал он.

Офіс Президента України

Говоря о личных двусторонних контактах, Зеленский заметил, что его встречи с Владимиром Путиным «может и не быть». Однако президент считает, что Украина должна продолжать переговоры даже после . Ранее Зеленский неоднократно говорил о своей готовности к прямым переговорам с Путиным.

Украинский лидер назвал события в Буче «большой трагедией» и «геноцидом». «Мы считаем, что это геноцид, что они должны понести наказание за все. И при всей этой позиции найти возможности для того, чтобы встречаться. И при этой встрече найти выход из этой ситуации, и при этом выходе не утратить свои территории», — сказал Зеленский. Он пообещал, что все военные преступники понесут наказание.

Президент также добавил, что не намерен на переговорах с Москвой вести речь о «демилитаризации» и «денацификации» Украины. «Фразу про демилитаризацию Украины мы забыли, еще когда мне предлагали уехать из Киева. Мы им сказали, что про демилитаризацию и денацификацию забудьте, мы про это даже говорить не будем. Денацификацию мы можем сами от вас потребовать, а демилитаризация — мы не воспринимаем эту историю», — заявил он.

Что происходит в Украине прямо сейчас

Война Сорок первый день. Онлайн «Медузы»

Что происходит в Украине прямо сейчас

Война Сорок первый день. Онлайн «Медузы»

«Медуза». Работаем 24/7. И только в интересах читателей Нам срочно нужна ваша поддержка Хочу помочь