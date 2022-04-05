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Вчера я вернулся из города Буча под Киевом, недавно освобожденного от российских сил. Нет ни одного преступления, которое они бы не совершили. Российские военные целенаправленно разыскивали и убивали тех, кто служит нашей стране. Убивали целые семьи — взрослых и детей, пытались сжечь тела. Некоторых застрелили на улице, других бросали в колодцы, чтобы они умерли в мучениях. Мирных жителей давили танками в автомобилях прямо посреди дороги просто для развлечения. Людям отрезали конечности, перерезали горло, женщин насиловали и убивали на глазах их детей. Поступки российских военных не отличаются от действий террористов, только в этом случае все это делает член Совета безопасности ООН.

Владимир Зеленский на Совбезе ООН Настоящее Время

Что же делает Совет безопасности ООН? Очевидно, что главный орган, которому поручено защищать мир, не может работать эффективно. Цель ООН — поддержание мира. Но сейчас мы наблюдаем нарушение этой статьи. Действия России в Украине — самые ужасные военные преступления со времен Второй мировой войны. Резня в Буче — лишь один из многочисленных примеров того, что творят оккупанты на нашей земле в течение более чем 40 дней.

Мы знаем, что скажет Россия в ответ на обвинения в этих преступлениях. Они уже не раз это говорили — и после крушения малайзийского «боинга» над Донбассом, и после войны в Сирии. Они винят всех, пытаясь оправдать свои действия. Скажут, что есть разные версии произошедшего, что тела убитых подкинули и все это — постановка. Но сегодня 2022 год. У нас есть убедительные доказательства. Мы сможем провести полноценное расследование. Убежден, что каждое государство — член ООН в этом заинтересовано, чтобы наказать тех, кто считает, что им сойдут с рук такие преступления.

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя смотрит выступление президента Украины Владимира Зеленского в Совбезе ООН. 5 апреля 2022 года Andrew Kelly / Reuters / Scanpix / LETA

Российское руководство ведет себя как колонизатор: они уже депортировали в свою страну наших граждан, похитили более двух тысяч детей. Россия намерена превратить украинцев в молчаливых рабов. Мы имеем дело с государством, которое превращает вето в Совете безопасности ООН в право на смерть. Это подрывает всю архитектуру глобальной безопасности. Если эта ситуация продолжится, то ООН можно закрыть. Вы готовы к этому, времена международного права закончились? Если нет, то действуйте безотлагательно.

Мы нуждаемся в решении от Совета безопасности ООН для мира в Украине. Вы можете сделать две вещи: устранить Россию как агрессора от блокировки решений по ее же агрессии или показать, как можно перестроиться и работать реально ради мира. Если ваш действующий формат безальтернативен и выхода просто нет, то дальше — только самороспуск. Убежден, что вы способны обойтись без третьего варианта. Украине нужен мир, Европе нужен мир, всему миру нужен мир.

Это примерный пересказ выступления президента Украины Владимира Зеленского по видеосвязи на заседании Совбеза ООН по ситуации в Буче, которое состоялось 5 апреля. Некоторые высказывания отредактированы с сохранением их смысла. Выступление Зеленского с синхронным переводом на русский язык транслировал .

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Фото на обложке: Andrew Kelly / Reuters / Scanpix / LETA