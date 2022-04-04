Война Сороковой день. Онлайн «Медузы»
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«Медуза» с первого дня следит за войной в прямом эфире. Хронику событий 2 апреля можно посмотреть здесь. Главное за 4 апреля можно прочитать здесь.
Самые страшные кадры войны, из пригородов Киева — фото и видео. Свидетельства очевидцев, записанные «Медузой» и другими СМИ. Реакции общественных деятелей, политиков, экономистов и журналистов собраны в этом материале.
Главные новости дня:
- Минобороны Великобритании сообщило о переброске российских сил в Донбасс, в том числе наемников из ЧВК «Вагнер».
- В населенных пунктах Киевской области после ухода российских войск обнаружили множество мертвых тел. По информации украинских властей и СМИ, это мирные жители, убитые российскими военнослужащими.
- В офисе Зеленского кадры с погибшими из пригородов Киева назвали «адом 21 века». Сам Зеленский назвал российских военнослужащих «убийцами, мародерами, палачами»
- Минобороны России объявило все фотографии и видео из Бучи постановочными, и заявило, что за время нахождения российских военных в населенном пункте ни один мирный житель не пострадал.
- Россия в устной форме приняла проект Киева по мирному урегулированию — кроме предложения по Крыму, утверждает глава украинской делегации на переговорах с Россией Давид Арахамия. По его словам, гарантами безопасности Украины по договору с Россией согласились стать Турция, Германия и Италия.
В России введена военная цензура, «Медузу» и другие СМИ заблокировали, но мы продолжаем работать. Какие есть способы оставаться на связи с «Медузой».
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Во время войны информацию, которую распространяют даже официальные представители сторон конфликта, оперативно проверить невозможно.
Евросоюз в среду собирается обсудить новый пакет санкций в отношении России, пишет The Financial Times. Обсуждение, отмечает издание, пройдет на фоне обвинений российских военных в убийстве мирных жителей в Киевской области.
Среди дополнительных ограничительных мер, которые ранее предлагали некоторые страны-члены ЕС: расширение индивидуальных санкций, запрет на использование судами под российскими флагами портов Евросоюза, дополнительные экспортные ограничения и эмбарго на поставки энергоносителей, включая нефть и газ.
Запретить покупать российские энергоносители ранее неоднократно просили власти Украины, однако многие страны Евросоюза заявляли, что не готовы к таким мерам.
С начала российского вторжения в Украине погиб 161 ребенок, 254 получили ранения, сообщил утром 4 апреля офис Генерального прокурора. Данные, подчеркивает украинская Генпрокуратура, являются предварительными.
В Сербии, где 3 апреля проходили президентские выборы, в первом же туре, по предварительным данным, победил Александр Вучич.
Вучич, занимающий пост президента с 2017 года, неоднократно, даже после начала войны в Украине, заявлял о необходимости сохранять хорошие отношения с Россией.
На парламентских выборах Сербская прогрессивная партия, которую возглавляет Вучич, и их коалиционный партнер — Союз воеводинских венгров — набрали достаточно голосов для формирования парламентского большинства.
При этом выросла поддержка партий так называемой патриотической направленности, выступающих за отказ от вступления в Евросоюз и НАТО.
Комментируя итоги выборов Вучич, в частности, сказал (цитата по ТАСС).
«Влияние украинского кризиса на результаты выборов было огромно, все резко сдвинулось вправо. Сербская прогрессивная партия из-за ответственного отношения получила в итоге меньше голосов, потому что не заигрывала с народом. Мы будем это учитывать при формировании власти и не будем включать тех, кто безответственно злоупотреблял настроениями нашего народа, а на самом деле никогда ничего стране не принес».
Минобороны Великобритании о ситуации в Украине на утро 4 апреля
- Российские войска продолжают перегруппировку и консолидацию, переориентируя свое наступление на Донбасс на востоке Украины.
- В этот регион перебрасываются, в числе прочих, наемники из связанной с российским государством частной военной компании «Вагнер».
Во время войны информацию о происходящем в зоне боевых действий оперативно проверить невозможно.
Президент Украины Владимир Зеленский выступил на «Грэмми»
На церемонии вручения премий Американской академии звукозаписи вечером 3 апреля было показано видеообращение президента Украины. «Что меньше всего похоже на музыку? Тишина разрушенных городов и молчание убитых людей», — сказал Владимир Зеленский.
Описывая происходящее в Украине, он, в частности, заявил: «Наши музыканты носят броню, а не смокинги. Они выступают для раненых в госпиталях. Даже для тех, кто не может слышать, но музыка прорвется, так или иначе», — сказал президент Украины. «Помогите нам любым способом, не молчите, и тогда мир придет в наши города», — попросил он.
После видеообращения Зеленского на церемонии «Грэмми» показали выступление Джона Ледженда, который исполнил композицию «Free» вместе с украинскими артистами.
Здравствуйте! Мы начинаем новую трансляцию, в которой будем рассказывать о происходящем в Украине и вокруг нее.