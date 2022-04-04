Война Сороковой день. Онлайн «Медузы»

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«Медуза» с первого дня следит за войной в прямом эфире. Хронику событий 2 апреля можно посмотреть здесь. Главное за 4 апреля можно прочитать здесь.

Самые страшные кадры войны, из пригородов Киева — фото и видео. Свидетельства очевидцев, записанные «Медузой» и другими СМИ. Реакции общественных деятелей, политиков, экономистов и журналистов собраны в этом материале.

Главные новости дня:

Минобороны Великобритании сообщило о переброске российских сил в Донбасс, в том числе наемников из ЧВК «Вагнер».

В населенных пунктах Киевской области после ухода российских войск обнаружили множество мертвых тел. По информации украинских властей и СМИ, это мирные жители, убитые российскими военнослужащими.

В офисе Зеленского кадры с погибшими из пригородов Киева назвали «адом 21 века». Сам Зеленский назвал российских военнослужащих «убийцами, мародерами, палачами»

Минобороны России объявило все фотографии и видео из Бучи постановочными, и заявило, что за время нахождения российских военных в населенном пункте ни один мирный житель не пострадал.

Россия в устной форме приняла проект Киева по мирному урегулированию — кроме предложения по Крыму, утверждает глава украинской делегации на переговорах с Россией Давид Арахамия. По его словам, гарантами безопасности Украины по договору с Россией согласились стать Турция, Германия и Италия.

В России введена военная цензура, «Медузу» и другие СМИ заблокировали, но мы продолжаем работать. Какие есть способы оставаться на связи с «Медузой».

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