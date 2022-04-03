Война Тридцать девятый день. Онлайн «Медузы»
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«Медуза» с первого дня следит за войной в прямом эфире. Хронику событий 2 апреля можно посмотреть здесь.
Главные новости последних часов:
- В населенных пунктах Киевской области после ухода российских войск обнаружили множество мертвых тел. По информации украинских властей и СМИ, это мирные жители, убитые российскими военнослужащими.
- Россия в устной форме приняла проект Киева по мирному урегулированию — кроме предложения по Крыму, утверждает глава украинской делегации на переговорах с Россией Давид Арахамия.
- По его словам, три страны НАТО согласились стать гарантами безопасности Украины по договору с Россией. Это Турция, Германия и Италия.
- Замминистра обороны Украины Анна Маляр заявила, что в Киевской области больше нет российских войск.
- Литва, Латвия и Эстония отказались от импорта российского газа.
- В интернете появилась полная версия интервью Марианны Вышемирской — женщины из мариупольского роддома. Она призвала президента Украины «как-то договориться» с Россией и «искать какие-то компромиссы».
В России введена военная цензура, «Медузу» и другие СМИ заблокировали, но мы продолжаем работать. Какие есть способы оставаться на связи с «Медузой».
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Прочитайте заявление «Медузы» против этой войны и обращение редакции к украинским читателям.
Страны Балтии отказались от импорта российского газа
«С 1 апреля российский природный газ больше не поступает в Латвию, Эстонию и Литву», — заявил Латвийскому радио гендиректор Conexus Baltic Grid Улдис Бариссас. По его словам, в настоящее время поставки газа на балтийский рынок осуществляются из запасов газа в подземных хранилищах Латвии.
Мединский заявил, что проект мирного договора пока не готов
Арахамия сказал, что Россия принимает украинскую позицию за исключением Крыма. Мне остается лишь повторить, что предварительно согласованные вопросы, а именно нейтральный внеблоковый безъядерный статус Украины, запрет на иностранные военные базы, отказ от размещения иностранных войск и любых наступательных ударных ракетных вооружений, разработки и производства оружия массового поражения, проведения учений с участием иностранных войск только с разрешения государств-гарантов, включая Россию, а также создания системы международных гарантий безопасности нейтральной Украины — все эти договоренности были достигнуты в Стамбуле. Это собственно и есть то, что Россия упорно и последовательно добивалась с 2014 года.
В отношении готовности драфта договора для встречи в верхах — к большому сожалению оптимизма Арахамии не разделяю. Нам нужно проделать еще большую работу. И я вижу, что дипломатические и военные службы Украины, как мне представляется, сильно отстают в реализации даже тех договоренностей, которые уже достигнуты на политическом уровне.
В Мариуполе погиб литовский документалист Мантас Кведаравичюс
По сведениям СМИ, в машину, в которой ехал режиссер, попала ракета. Кведаравичюса срочно доставили в больницу, но спасти его не удалось.
В 2016 году Кведаравичюс снял фильм «Мариуполис» о войне в Донбассе. Его мировая премьера состоялась на Берлинском международном кинофестивале.
Обращение Владимира Зеленского по итогам 38- го дня войны
В нем президент Украины, в частности, обратился к премьер-министру Венгрии Виктору Орбану.
Хочу обратиться к еще одному человеку, который, кажется, не полностью понимает, что происходит и что переживается не только в Украине, но и во всей Европе. К премьер-министру Венгрии, который единственный в Европе откровенно поддерживает Путина.
Мы же не просили чего-нибудь особенного от официального Будапешта. Мы даже не получили того, что делают все остальные. Не получили жизненно необходимый транзит оборонной помощи, не увидели морального лидерства. Не увидели никаких усилий, чтобы остановить войну…
Политики уходят. А ведь правда остается. Вот о чем я говорю — о правде. И я всегда говорю, что думаю… Если это война, то я называю ее войной, а не «специальной операцией». Если это угроза всей Европе, то я называю это угрозой всей Европе. Это называется честность, которой не хватает господину Орбану. Возможно, он потерял ее где-нибудь в контактах с Москвой.
Минобороны РФ объявило, что с полуночи воскресенья открыло гуманитарный коридор для эвакуации иностранных граждан из Мариуполя в Бердянск. Это сделано по просьбе президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана к Владимиру Путину.
Из Бердянска иностранные граждане могут быть эвакуированы по любому гуманитарному маршруту: наземным транспортом в Республику Крым или на подконтрольные киевскому режиму территории, а также морским транспортом по избранным направлениям. При этом Российская Федерация готова обеспечить заход судов, задействованных в эвакуации в порт Бердянск и выход из него с соблюдением норм международного морского права.
Разрушенная бронетехника на улицах города Буча в Киевской области, 2 апреля
2 апреля Минобороны Украины объявило, что российские войска покинули Киевскую область. После ухода военных в городе осталось множество тел погибших мирных жителей. Фото тел людей в гражданской одежде с завязанными руками опубликовал советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк.
В Одессе слышны взрывы, сообщают местные власти.
Утром 3 апреля город подвергся обстрелу с воздуха. Системы ПВО сбили несколько ракет. В некоторых районах Одессы зафиксированы пожары.
Здравствуйте! «Медуза» возобновляет онлайн-трансляцию о событиях в Украине и вокруг нее.