Война Тридцать девятый день. Онлайн «Медузы»

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«Медуза» с первого дня следит за войной в прямом эфире. Хронику событий 2 апреля можно посмотреть здесь.

Главные новости последних часов:

В населенных пунктах Киевской области после ухода российских войск обнаружили множество мертвых тел. По информации украинских властей и СМИ, это мирные жители, убитые российскими военнослужащими.

Россия в устной форме приняла проект Киева по мирному урегулированию — кроме предложения по Крыму, утверждает глава украинской делегации на переговорах с Россией Давид Арахамия.

По его словам, три страны НАТО согласились стать гарантами безопасности Украины по договору с Россией. Это Турция, Германия и Италия.

Замминистра обороны Украины Анна Маляр заявила, что в Киевской области больше нет российских войск.

Литва, Латвия и Эстония отказались от импорта российского газа.

В интернете появилась полная версия интервью Марианны Вышемирской — женщины из мариупольского роддома. Она призвала президента Украины «как-то договориться» с Россией и «искать какие-то компромиссы».

В России введена военная цензура, «Медузу» и другие СМИ заблокировали, но мы продолжаем работать. Какие есть способы оставаться на связи с «Медузой».

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