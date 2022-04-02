Война Тридцать восьмой день. Онлайн «Медузы»

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Главные новости последних часов:

Генштаб ВСУ объявил об «активизации российских войск в Приднестровье для проведения провокаций на границе с Украиной — или, возможно, с целью подготовки к ведению боевых действий».

В ночь на 2 апреля обстрелам подверглись Кривой Рог, Кременчуг, Днепр, Полтава и населенные пункты в Луганской области, заявили местные власти.

Президент Украины после встречи с главой Европарламента Робертой Метсолой заявил о «конкретике» в вопросе вступления страны в Евросоюз. Сама Метсола пообещала, что Украину «быстро» признают кандидатом на вступление в ЕС.

США вводят санкции против еще 120 организаций из России и Беларуси, связанных с оборонным, аэрокосмическим и морским секторами.

В Белгороде в результате украинского авиаудара загорелась нефтебаза, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. Украина отказалась брать на себя ответственность за этот инцидент.

Заместитель главы Офиса президента Украины заявил про новый обмен пленными. По его словам, в результате были освобождены 86 украинских военных. Сколько пленных Украина передала России, он не уточнил.

Верховная Рада Украины одобрила национализацию имущества россиян, которые публично поддерживают российское вторжение, саму Россию признала «страной — террористом» и запретила использование символов Z и V.

В России введена военная цензура, «Медузу» и другие СМИ заблокировали, но мы продолжаем работать. Какие есть способы оставаться на связи с «Медузой».

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