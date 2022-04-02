Война Тридцать восьмой день. Онлайн «Медузы»
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«Медуза» с первого дня следит за войной в прямом эфире. Хронику событий 1 апреля можно посмотреть здесь.
Главные новости последних часов:
- Генштаб ВСУ объявил об «активизации российских войск в Приднестровье для проведения провокаций на границе с Украиной — или, возможно, с целью подготовки к ведению боевых действий».
- В ночь на 2 апреля обстрелам подверглись Кривой Рог, Кременчуг, Днепр, Полтава и населенные пункты в Луганской области, заявили местные власти.
- Президент Украины после встречи с главой Европарламента Робертой Метсолой заявил о «конкретике» в вопросе вступления страны в Евросоюз. Сама Метсола пообещала, что Украину «быстро» признают кандидатом на вступление в ЕС.
- США вводят санкции против еще 120 организаций из России и Беларуси, связанных с оборонным, аэрокосмическим и морским секторами.
- В Белгороде в результате украинского авиаудара загорелась нефтебаза, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. Украина отказалась брать на себя ответственность за этот инцидент.
- Заместитель главы Офиса президента Украины заявил про новый обмен пленными. По его словам, в результате были освобождены 86 украинских военных. Сколько пленных Украина передала России, он не уточнил.
- Верховная Рада Украины одобрила национализацию имущества россиян, которые публично поддерживают российское вторжение, саму Россию признала «страной — террористом» и запретила использование символов Z и V.
В России введена военная цензура, «Медузу» и другие СМИ заблокировали, но мы продолжаем работать. Какие есть способы оставаться на связи с «Медузой».
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Прочитайте заявление «Медузы» против этой войны и обращение редакции к украинским читателям.
Масштабную эвакуацию из Мариуполя при участии Красного Креста пока начать по-прежнему не получается.
Дмитрий Медведев — о планах Украины по вступлению в Евросоюз
Власти Мукачево — города в Закарпатской области — собрались переименовать улицы, названные в честь россиян, пишет «Украинская правда». Мэр Мукачево Андрей Балога предложил назвать эти улицы в честь погибших героев войны, выдающихся деятелей города, области, страны.
Starlink — глобальная система спутникового интернета, которой занимается SpaceX Илона Маска. После вторжения России SpaceX решила предоставить Украине доступ к Starlink. Первая партия терминалов, обеспечивающих подключение к спутниковому интернету, прибыла в Украину 1 марта.
В условиях войны проверить информацию, поступающую из зоны боевых действий, невозможно.
Мариупольский городской совет опубликовал в телеграм-канале кадры с прибытием эвакуированных жителей города в Запорожье. Всего за прошедшие сутки, следует из сообщения городского совета, были эвакуированы две тысячи человек.
С начала войны в Украине погибли 158 детей, 254 ребенка получили ранения, сообщила утром 2 апреля Генпрокуратура Украины.
Во время войны оперативно проверить информацию, которую распространяют даже официальные представители сторон конфликта, невозможно.
Канал Минобороны РФ «Звезда» показал награждение российских десантников, «отличившихся при выполнении боевых задач» в Киевской области.
1 апреля, напоминает «Интерфакс», телеканал «Звезда» сообщал, что подразделения ВДВ России во взаимодействии с морской пехотой в течение пяти суток сдерживали действия украинской армии на направлении Гостомель — Буча — Озера.
Также «Звезда» вчера сообщала о задаче российских морпехов закрепиться под Киевом.
Ночному обстрелу также подвергся Днепр. Как сообщил глава областной госадминистрации Валентин Резниченко, разрушен «объект инфраструктуры», ранены два человека. В Кривом Роге, добавил он, обстреляна автозаправка. Пожарные потушили возгорание, пострадавших нет.
Как выглядит аэродром в Гостомеле после нескольких недель боев, в результате которых, в частности, был разрушен уникальный самолет «Мрия».
«Мрию», существовавшую в единственном экземпляре, власти Украины собираются восстановить.
Минобороны Великобритании о ситуации в Украине на утро 2 апреля
- Украинские силы продолжают наступать на отходящие российские войска в окрестностях Киева. На северо-западном направлении продолжаются попытки украинских войск продвинуться от Ирпеня к Буче и Гостомелю.
- Сообщается, что российские войска были выведены с аэродрома Гостомель, который был объектом боевых действий с первого дня конфликта. Вдоль восточной оси Украина отвоевала несколько деревень.
- На востоке украинские войска после ожесточенных боев захватили ключевой плацдарм в восточной части Харькова. Это последовало за освобождением Тростянца, расположенного недалеко от Сум, ранее на этой неделе.
Во время войны оперативно проверить информацию о происходящем в зоне боевых действий не представляется возможным.
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Вооружения Украине по запросу президента Владимира Зеленского собирается поставлять и Великобритания.
Посол РФ в Лондоне Андрей Келин заявил, что «любые поставки вооружений носят дестабилизирующий характер, особенно те, о которых говорил [министр обороны Великобритании Бен] Уоллес. Они обостряют ситуацию, делают ее еще более кровавой. Это, судя по всему, новые, достаточно высокоточные вооружения».
«Конечно же, они будут являться законными целями для наших Вооруженных сил в случае, если они будут пересекать границу Украины», — цитирует ТАСС заявление посла.
США помогут Украине получить танки советского производства, хранящиеся у их союзников в Европе
Об этом пишет The New York Times со ссылкой на представителей администрации президента Джо Байдена. По словам собеседников издания, советская бронетехника, с которой знакомы украинские военные, поможет укрепить Вооруженные силы Украины, защищающие Донбасс.
Поставки танков начнутся в ближайшее время, сообщили представители Белого дома, не став уточнять, сколько именно единиц бронетехники будет передано Украине и из каких стран они поступят.
Как отмечает The New York Times, это первый случай с начала российского вторжения, когда Соединенные Штаты непосредственно участвуют в поставках танков украинским войскам.
Также местные власти сообщили о ночных обстрелах Кривого Рога, Полтавской и Луганской областей.
В Харькове, пишет УНИАН со ссылкой на ГСЧС Украины, в ночь на 2 апреля из-за обстрелов произошли два крупных пожара.
В Киевском районе Харькова горели складские помещения и административные здания. Площадь пожара составляла около 600 квадратных метров, пожарным потребовалось шесть часов, чтобы ликвидировать возгорание.
В Московском районе Харькова также загорелись складские помещения и гаражный кооператив. Огонь охватил около двух тысяч квадратных метров, пожар ликвидировали через семь часов.
О пострадавших не сообщается.
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