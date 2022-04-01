Война Тридцать седьмой день. Онлайн «Медузы»

В приграничном Белгороде после авиаудара украинских военных загорелась нефтебаза, сообщил губернатор Вячеслав Гладков

О возгорании стало известно около 06:00 1 апреля.

Как написал глава Белгородской области в своем телеграм-канале, авиаудар нанесли два вертолета вооруженных сил Украины, которые зашли на территорию России на низкой высоте.

По сведениям экстренных служб, горят восемь резервуаров с топливом объемом две тысячи «кубов» каждый, при этом есть угроза перехода огня еще на восемь резервуаров.

Погибших в результате пожара нет. Пострадали двое работников нефтебазы. Им оказана первая помощь.

Жителей трех близлежащих к нефтебазе улиц (Почтовая, Макаренко и Константина Заслонова) решено временно переместить в безопасное место — в «Белгород Арену». После ликвидации пожара они смогут вернуться домой.

Губернатор пообещал, что дефицита топливо из-за пожара «нет и не будет».