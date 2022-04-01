Война Тридцать седьмой день. Онлайн «Медузы»
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«Медуза» с первого дня следит за войной в прямом эфире. Хронику событий 31 марта можно посмотреть здесь.
Главные новости последних часов:
- В Белгороде в результате украинского авиаудара загорелась нефтебаза, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
- Российские войска покинули Чернобыльскую АЭС и город Славутич.
- Россия запретила въезд высшему руководству Евросоюза.
- Роскомнадзор пригрозил «Википедии» штрафом в четыре миллиона рублей за неудаление «недостоверной информацию по тематике специальной военной операции ВС РФ».
- Издание Handelsblatt сообщило, что власти Германии прорабатывают вопрос национализации немецких дочерних компаний «Газпрома» и «Роснефти».
В России введена военная цензура, «Медузу» и другие СМИ заблокировали, но мы продолжаем работать. Какие есть способы оставаться на связи с «Медузой».
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В ВК-сообществе «Белгород — это интересно» опубликованы кадры авиаударов по нефтебазе. На них видны пролетающие вертолеты.
Видео МЧС с места происшествия
В приграничном Белгороде после авиаудара украинских военных загорелась нефтебаза, сообщил губернатор Вячеслав Гладков
О возгорании стало известно около 06:00 1 апреля.
Как написал глава Белгородской области в своем телеграм-канале, авиаудар нанесли два вертолета вооруженных сил Украины, которые зашли на территорию России на низкой высоте.
По сведениям экстренных служб, горят восемь резервуаров с топливом объемом две тысячи «кубов» каждый, при этом есть угроза перехода огня еще на восемь резервуаров.
Погибших в результате пожара нет. Пострадали двое работников нефтебазы. Им оказана первая помощь.
Жителей трех близлежащих к нефтебазе улиц (Почтовая, Макаренко и Константина Заслонова) решено временно переместить в безопасное место — в «Белгород Арену». После ликвидации пожара они смогут вернуться домой.
Губернатор пообещал, что дефицита топливо из-за пожара «нет и не будет».
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