Минюст РФ объявил «иностранными агентами» Елизавету Осетинскую и Евгения Понасенкова

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Минюст России добавил восемь человек в реестр СМИ — «иностранных агентов».

«Иноагентами» объявлены историк и блогер Евгений Понасенков, журналисты Елизавета Осетинская (The Bell), Ирина Малкова (The Bell), Алла Константинова ( ), Мария Борзунова ( ), Мурад Мурадов, а также Анна Голубева и Виктор Воробьев.

Сейчас в списке СМИ — «иностранных агентов» 127 позиций. Реестр ведется с 2017 года, большинство организаций и людей были добавлены туда в 2021 году.

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