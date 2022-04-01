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Минюст РФ объявил «иностранными агентами» Елизавету Осетинскую и Евгения Понасенкова

Источник: Минюст России

Минюст России добавил восемь человек в реестр СМИ — «иностранных агентов».

«Иноагентами» объявлены историк и блогер Евгений Понасенков, журналисты Елизавета Осетинская (The Bell), Ирина Малкова (The Bell), Алла Константинова («Медиазона»), Мария Борзунова («Дождь»), Мурад Мурадов, а также Анна Голубева и Виктор Воробьев.

Сейчас в списке СМИ — «иностранных агентов» 127 позиций. Реестр ведется с 2017 года, большинство организаций и людей были добавлены туда в 2021 году.

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