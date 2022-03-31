Война Тридцать шестой день. Онлайн «Медузы»
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«Медуза» с первого дня следит за войной в прямом эфире. Хронику событий 30 марта можно посмотреть здесь, а главные фотографии тридцать пятого дня войны — тут.
Главные новости последних часов:
- Путин подписал указ о «весеннем призыве». На срочную службу в армию планируют призвать 134 500 человек.
- Украинская и российская стороны при посредничестве Красного Креста согласовали гуманитарный коридор для эвакуации жителей Мариуполя.
- Минобороны РФ заявило, что за прошедшие сутки войска продвинулись на шесть километров по территории Украины, нанесены удары по 52 военным объектам.
- Генштаб ВСУ сообщил, что Россия рассматривает возможность формирования на временно занятых территориях «оккупационных органов власти».
- Минобороны Великобритании заявило, что ожидает в ближайшие дни ожесточенные бои в пригородах Киева.
- ФАС предложила полностью запретить валютные контракты внутри России.
- Белый дом заявил, что, по данным спецслужб США, окружение Путина не сообщает ему точную и полную информацию о происходящем.
- По данным Пентагона, российские войска начинают покидать Чернобыль.
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Минобороны РФ перед «весенним призывом» заявляло, что россияне, отправленные на срочную военную службу в весенний призыв, «не будут направляться ни в какие горячие точки», а «все военнослужащие весеннего призыва прошлого года по истечении срока службы будут уволены в запас и отправлены к местам проживания».
Президент РФ Владимир Путин подписал указ о «весеннем призыве»
На срочную службу, следует из документа, планируется призвать 134 500 человек. Этим же указом увольняются срочники, проходившие в течение года службу по призыву. В прошлом году весной в армию призывали 134 650 человек.
В начале апреля 2022 года исполнится 30 лет началу войны в Боснии и Герцеговине. Это была не первая и не последняя из войн в бывшей Югославии — к тому моменту уже закончилась короткая война за независимость Словении и полным ходом шла война за независимость Хорватии, в которой югославская армия под контролем сербов и черногорцев взяла в осаду и подвергла массированным артиллерийским обстрелам хорватские города Дубровник и Вуковар.
Журналистка Миряна Томич в конце 1980-х годов и начале 1990-х работала балканским корреспондентом испанской газеты El Pais — и освещала эти военные конфликты. «Медузе» Томич рассказала о своем опыте работы на войне и последствиях пропаганды на опыте собственной семьи.
Минобороны Великобритании — о ситуации в зоне боевых действий 31 марта
- Вопреки заявлениям России о предполагаемом сокращении военной активности вокруг Чернигова, там продолжаются артиллерийские обстрелы и ракетные удары.
- Российские войска продолжают удерживать позиции к востоку и западу от Киева, несмотря на вывод ограниченного числа подразделений. В пригородах Киева, скорее всего, в ближайшие дни произойдут ожесточенные бои.
- В Мариуполе — ключевой цели российских войск — продолжаются бои, центр города остается под контролем Украины.
Во время войны оперативно проверить информацию о происходящем в зоне боевых действий не представляется возможным.
Руководство МВД поручило проверить готовность вещмешков сотрудников, пишет «База».
«Один из собеседников „Базы“ рассказал, что сотрудники московской полиции немного занервничали после такого указания, решив, что о вещмешках вспомнили не просто так. „Они подумали, что скоро их ожидает „командировка“ на Украину“, — рассказывает источник».
29 марта замминистра обороны РФ Александр Фомин заявил, что Россия «кардинально сократит» военную активность на киевском и черниговском направлениях. Вчера Минобороны РФ пояснило, что на киевском направлении идет «плановая перегруппировка» войск, ее цель — завершение операции по «освобождению» Донбасса.
Село Лукьяновка Киевской области, где проходили бои, 30 марта.
Разбитая российская бронетехника в районе Лукьяновки.
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РИА Новости со ссылкой на заявление Росгвардии сообщает о задержании в Киевской области «высокопоставленного сотрудника СБУ, координировавшего деятельность диверсантов».
Во время войны оперативно проверить информацию, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, невозможно.
Европейские клиенты «Газпрома» готовятся к перебоям в поставках на фоне требований России платить за газ в рублях, пишет сегодня «Коммерсант».
В Германии и Австрии с 30 марта введен ранний уровень предупреждения о возможной чрезвычайной ситуации в сфере газоснабжения, власти этих стран обратились к гражданам с просьбой снизить потребление.
Как утверждают источники «Коммерсанта», «Газпром» действительно прорабатывает возможность полной остановки поставок газа «недружественным странам» и оценивает последствия такого шага.
Российские власти 31 марта должны обнародовать механизм перевода расчетов за газ в рубли. Власти ряда европейских стран, закупающих российский газ, объявили, что оплата в рублях неприемлема и нарушает контракты.
В «Газпроме» комментировать возможность остановки поставки газа отказались. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков вчера заявлял журналистам: «Оплата и поставки — это растянутый во времени процесс… Это не то, что завтра будет поставлено, должно быть оплачено (рублями)».
По данным Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев на 29 марта Украину из-за войны были вынуждены покинуть более 4 миллионов человек. Большинство украинских беженцев — более 2,3 миллиона человек, по данным ООН, — пересекли границу с Польшей.
Эти фотографии беженцев были сделаны 30 марта в польском селе Медыка на границе с Украиной.
Украинская и российская стороны при посредничестве Международного комитета Красного Креста согласовали гуманитарный коридор для эвакуации жителей Мариуполя.
Как сообщила сегодня утром вице-премьер Украины Ирина Верещук, в эвакуации будут задействованы 45 автобусов, часть из них уже выехала в сторону Мариуполя
Также, рассказала Верещук, 31 марта будут работать гуманитарные коридоры Мелитополь — Запорожье и Энергодар — Запорожье.
Во время войны информацию, которую распространяют стороны конфликта, оперативно проверить не представляется возможным.
В Киеве с 1 апреля возобновляется продажа алкоголя, приостановленная после начала войны, сообщает «Громадське». Купить спиртные напитки можно будет с 11:00 до 16:00.
Украина ведет переговоры с Польшей и странами Балтии о закрытии границ с Россией и Беларусью
Об этом, сообщает «Интерфакс-Украина», объявил посол Украины в Польше Андрей Дещица.
Также, по словам Дещицы, Украина обратилась к Литве, Латвии и Эстонии, «чтобы одновременно эти страны закрыли свои границы с РФ и Беларусью».
«Я думаю, что это решение будет принято. Тогда не придется ждать ЕС, и мы заблокируем полностью любые доставки в РФ», — сказал он.
В условиях войны информацию, которую распространяют даже официальные представители сторон конфликта, оперативно проверить невозможно.
Австралия лишает Россию и Беларусь статуса стран с наибольшим режимом благоприятствования в торговле
Это означает, объявило правительство Австралии 31 марта, что импорт из этих стран будет облагаться дополнительной 35-процентной пошлиной. Официально о смене статуса Россию и Беларусь уведомят 1 апреля, а новые правила импорта продукции из этих стран вступят в силу 25 апреля.
Глава Луганской областной госадминистрации Сергей Гайдай сообщил, что в ночь на 31 марта продолжились обстрелы территории региона. Одной из целей было нефтехранилище в Лисичанске, где возник сильный пожар.
29 марта по зданию Николаевской областной госадминистрации был нанесен ракетный удар. Часть здания обрушилась, разбор завалов, под которыми остались люди, продолжается до сих пор.
Несколько дней назад город Тростянец в Сумской области вернулся под контроль украинских сил. Российские войска занимали город почти месяц. Вот как выглядит Тростянец сейчас.
Сводка Генштаба ВСУ на 06:00
- Россия рассматривает возможность формирования на временно занятых территориях оккупационных органов власти.
- В Беларуси зафиксировано перемещение российской военной техники.
- На отдельных направлениях Вооруженные силы Украины осуществляют успешные контратаки.
- В Киевской области на территориях, которые покинули российские военные, многие объекты, в том числе жилые дома, заминированы.
- Морально-психологическое состояние российских войск и уровень мотивации личного состава к участию в боевых действиях остаются низкими и имеет тенденцию к ухудшению.
- Украинские воздушные силы за предыдущие сутки поразили 7 воздушных целей — 4 самолета, БПЛА и 2 крылатые ракеты.
Во время войны проверить информацию, которую распространяют стороны конфликта, невозможно.
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