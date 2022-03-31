Война Тридцать шестой день. Онлайн «Медузы»

новости

Нам нужна ваша помощь. Пожалуйста, поддержите «Медузу».

Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента.

«Медуза» с первого дня следит за войной в прямом эфире. Хронику событий 30 марта можно посмотреть здесь, а главные фотографии тридцать пятого дня войны — тут.

Главные новости последних часов:

Путин подписал указ о «весеннем призыве». На срочную службу в армию планируют призвать 134 500 человек.

Украинская и российская стороны при посредничестве Красного Креста согласовали гуманитарный коридор для эвакуации жителей Мариуполя.

Минобороны РФ заявило, что за прошедшие сутки войска продвинулись на шесть километров по территории Украины, нанесены удары по 52 военным объектам.

Генштаб ВСУ сообщил, что Россия рассматривает возможность формирования на временно занятых территориях «оккупационных органов власти».

Минобороны Великобритании заявило, что ожидает в ближайшие дни ожесточенные бои в пригородах Киева.

ФАС предложила полностью запретить валютные контракты внутри России.

Белый дом заявил, что, по данным спецслужб США, окружение Путина не сообщает ему точную и полную информацию о происходящем.

По данным Пентагона, российские войска начинают покидать Чернобыль.

В России введена военная цензура, «Медузу» и другие СМИ заблокировали, но мы продолжаем работать. Какие есть способы оставаться на связи с «Медузой».

«Медуза» — независимое издание, и мы работаем только в интересах читателей. Мы просим вас помочь нашей редакции. Спасибо вам!

Прочитайте заявление «Медузы» против этой войны и обращение редакции к украинским читателям.