Ходорковский, Каспаров и Гуриев создали Антивоенный комитет России

Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента. Нам нужна ваша помощь. Пожалуйста, поддержите «Медузу».

Российские оппозиционеры и общественные деятели, находящиеся в эмиграции, объявили о создании Антивоенного комитета России. Об этом сообщается в телеграм-канале бывшего главы ЮКОСа Михаила Ходорковского.

Участники комитета призвали мировое сообщество объявить «военными преступниками» и «нарушителями международного права» политическое руководство России, отдавшее приказ о вторжении в Украину.

Антивоенный Комитет России базируется на простом, но очень важном для нас принципе. Есть четкая разница между россиянами — недобровольными участниками путинских авантюр — и теми, кто осознанно помогает путинскому режиму в братоубийственной агрессии.

Мы несем моральную ответственность за то, что не смогли предотвратить войну, что допустили вероломное нападение российских войск на соседнюю страну. Но непосредственные участники вторжения — разрабатывавшие план генералы и политическое руководство России — должны быть названы военными преступниками. Каждый из них в отдельности и все они вместе должны понести наказание за содеянное. Для совершенных ими преступлений не существует сроков давности и им должно быть воздано по заслугам, сколько бы долго миру и их жертвам ни пришлось этого ждать.

Антивоенный комитет России обращается к правительствам мира с требованием занять принципиальную позицию по отношению к нарушителям международного права.

Антивоенный комитет обращается ко всем настоящим патриотам России с призывом консолидироваться в борьбе с агрессивной диктатурой Владимира Путина вне зависимости от любых политических разногласий, идеологических расхождений и личных симпатий или антипатий.

В состав Антивоенного комитета России, помимо Ходорковского, вошли политики Дмитрий Гудков, Гарри Каспаров, Владимир Кара-Мурза, экономисты Сергей Гуриев и Сергей Алексашенко, историк Юрий Пивоваров, журналист Евгений Киселев, предприниматели Борис Зимин и Евгений Чичваркин, писатель .

Что происходит прямо сейчас

Война Российское вторжение в Украину. Пятый день. Онлайн «Медузы»

Что происходит прямо сейчас

Война Российское вторжение в Украину. Пятый день. Онлайн «Медузы»

«Медуза» работает для вас Нам нужна ваша поддержка Да!