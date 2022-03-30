Война Тридцать пятый день. Онлайн «Медузы»
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«Медуза» с первого дня следит за войной в прямом эфире. Хроника событий 29 марта — здесь.
Главные новости последних часов:
- Росавиация продлила закрытие 11 аэропортов в центральной и южной части России до 7 апреля.
- Губернатор Белгородской области сообщил, что причиной взрывов под Белгородом стал пожар на складе боеприпасов.
- Великобритания согласилась быть гарантом безопасности Украины.
- В Раду внесли законопроект о запрете деятельности Московского патриархата на территории Украины.
В России введена военная цензура, «Медузу» и другие СМИ заблокировали, но мы продолжаем работать. Какие есть способы оставаться на связи с «Медузой».
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Прочитайте заявление «Медузы» против этой войны и обращение редакции к украинским читателям.
На старте валютных торгов Мосбиржи евро опустился ниже 91 рубля
В последний раз такой низкий курс европейской валюты был 23 февраля, накануне начала войны.
Доллар сначала торгуется на уровне 84-85 рублей.
В Раду внесли законопроект о запрете деятельности Московского патриархата на территории Украины
Основные положения документа:
- Собственность Московского патриархата национализируется в течение 48 часов.
- Памятники архитектуры, находящиеся в пользовании Московского патриархата (Свято-Успенская Киево-Печерская лавра, Свято-Успенская Почаевская лавра, Свято-Успенская Святогорская Лавра), переходят в собственность государства.
- У монастырей, приходов и семинарий Московского патриархата есть 14 дней, чтобы изменить свое подчинение.
В условиях войны невозможно проверить информацию, которую распространяют официальные представители сторон конфликта. Относитесь к ней с осторожностью.
Спикер Думы Вячеслав Володин предложил расширить список экспортируемых за рубли товаров
«Будет правильным там, где нашей стране выгодно, расширить список экспортируемых за рубли товаров: удобрения, зерно, масло, нефть, уголь, металлы, лес и т. п.», — написал Володин в телеграме.
Он также выразил уверенность, что «у европейских государств есть все рыночные возможности рассчитываться в рублях».
Ранее Владимир Путин поручил принимать оплату за газ от «недружественных» стран только в рублях. Евросоюз и страны G7 заявили, что не будут этого делать.
В Донецке в жилую девятиэтажку попал украинский снаряд, сообщил глава администрации города.
По данным штаба обороны ДНР, один человек погиб, четверо получили ранения.
Глава Луганской областной администрации Сергей Гайдай сообщил, что утром 30 марта российские войска обстреляли из тяжелого вооружения жилые кварталы в Лисичанске.
По словам Гайдая, есть жертвы. Их количество уточняется.
Постпред Великобритании в ООН Барбара Вудфорд — о возможности стать гарантом безопасности Украины
Мы будем рады сыграть в этом роль, если украинское правительство попросит нас об этом.
Росавиация в очередной раз продлила закрытие аэропортов в центральной и южной частях России
Аэропорты в Анапе, Белгороде, Брянске, Воронеже, Геленджике, Краснодаре, Курске, Липецке, Ростове-на-Дону, Симферополе и Элисте будут закрыты до 7 апреля.
Причиной вчерашних взрывов под Белгородом оказался пожар на складе боеприпасов
Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. Он подчеркнул, что информация «непроверенная» и предложил дождаться официального сообщения Минобороны.
Гладков отметил, что жертв и пострадавших среди мирного населения нет.
Ранее ТАСС сообщал со ссылкой на источник, что взрывы были следствием обстрела военного городка с территории Украины, в результате которого пострадали четыре человека.
Мариуполь
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