Война Тридцать пятый день. Онлайн «Медузы»

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«Медуза» с первого дня следит за войной в прямом эфире. Хроника событий 29 марта — здесь.

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Росавиация продлила закрытие 11 аэропортов в центральной и южной части России до 7 апреля.

Губернатор Белгородской области сообщил, что причиной взрывов под Белгородом стал пожар на складе боеприпасов.

Великобритания согласилась быть гарантом безопасности Украины.

В Раду внесли законопроект о запрете деятельности Московского патриархата на территории Украины.

В России введена военная цензура, «Медузу» и другие СМИ заблокировали, но мы продолжаем работать. Какие есть способы оставаться на связи с «Медузой».

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