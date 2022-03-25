США признали продукцию «Лаборатории Касперского» угрозой национальной безопасности

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Федеральная комиссия по связи США включила российскую в список компаний, чье оборудование угрожает национальной безопасности страны. Об этом говорится в сообщении на сайте ведомства.

В этот список также включили компании China Telecom (Americas) Corp и China Mobile International USA Inc.

В комиссии по связи США заявили, что принятое решение стало очередным шагом «по укреплению американских коммуникационных сетей против угроз национальной безопасности».

Ранее власти США обвиняли «Лабораторию Касперского» в связях с российскими спецслужбами. Спецслужбы Великобритании подозревали, что антивирус «Лаборатории Касперского» могут использовать для сбора информации пользователей в интересах российских спецслужб. В «Лаборатории Касперского» отрицали связи с российскими спецслужбами. В 2017 году американским государственным органам запретили использовать антивирус «Лаборатории Касперского».

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