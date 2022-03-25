США признали продукцию «Лаборатории Касперского» угрозой национальной безопасности
Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента.
Нам нужна ваша помощь. Пожалуйста, поддержите «Медузу».
Федеральная комиссия по связи США включила российскую «Лабораторию Касперского» в список компаний, чье оборудование угрожает национальной безопасности страны. Об этом говорится в сообщении на сайте ведомства.
В этот список также включили компании China Telecom (Americas) Corp и China Mobile International USA Inc.
В комиссии по связи США заявили, что принятое решение стало очередным шагом «по укреплению американских коммуникационных сетей против угроз национальной безопасности».
Ранее власти США обвиняли «Лабораторию Касперского» в связях с российскими спецслужбами. Спецслужбы Великобритании подозревали, что антивирус «Лаборатории Касперского» могут использовать для сбора информации пользователей в интересах российских спецслужб. В «Лаборатории Касперского» отрицали связи с российскими спецслужбами. В 2017 году американским государственным органам запретили использовать антивирус «Лаборатории Касперского».